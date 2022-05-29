【開箱】《總理之夫》 田中圭化身「賢內助」

【明報專訊】憑日劇《大叔的愛》走紅的田中圭，最近伙拍《花樣奇緣》日本影后中谷美紀合演新片《總理之夫》，改編自原田舞葉2013年推出的同名小說，原田的作品曾多次搬上大銀幕，包括《等待幸福》、《只要一分鐘》及《電影之神》，《總》片則加入政治元素，透過「我老婆係總理」的第一先生遭遇，「男主內女主外」顛覆了日本家庭傳統，夫妻如何面對工作與家庭的問題。

被爆出軌 老婆拆局

《總理之夫》講述鳥類學家相馬日和（田中圭飾）出身富裕家庭，家族經營財力穩健的相馬環球集團，自小過隨心所欲的單純「富二代」生活。日和對凜子（中谷美紀飾）一見鍾情，最終抱得美人歸。二人結婚12年，滿有抱負、希望改變世界的凜子，踏足政壇，成為在野黨黨魁。某天當日和準備出遠門觀鳥，凜子突然臉帶微笑問他，「日和，如果我成為總理，會為你帶來麻煩嗎？」面對凜子突如其來的假設問題，日和感到奇怪，可是凜子沒多解釋，他也沒有追問。

日和在偏遠地方觀鳥多天，沒看新聞及信息，返回東京才發現凜子這段期間當選內閣總理大臣，成為日本第一名女首相，日和隨即變身「第一先生」。他的平凡生活瞬間劇變，被傳媒追訪、粉絲包圍，一舉一動都要向首相的助手報告及被監視。原本與樹林及鳥群作伴的日和，被迫搬到巿中心的首相官邸。凜子政敵原久郎（岸部一德飾）設局，拍下日和跟研究室女同事的「偷情照」。幸凜子洞悉一切，為日和解開困局。其後凜子懷孕，同時面對龐大的競選活動，身體快支持不下，身為「第一先生」的日和會如何排除萬難，處理家事及國事呢？

《總理之夫》透過女首相與第一先生的故事，大談夫妻之道。當老婆當選總理，日和生活變得不一樣，手機被裝上GPS定位追蹤，還被嚴厲警告不准輕舉妄動及外出，日和雖感不便，仍默默配合及忍受。凜子的得力秘書島崎虎山（工藤阿須加飾），因日和沒身為「日揆之夫的自覺」，對他表現得不耐煩。日和母親兼相馬環球集團老闆崇子（余貴美子飾），擔任集團行政總裁的日和哥哥多和（片岡愛之助飾），均指摘凜子的政策，並向日和施壓。日和對這一切感混亂，但對凜子的愛沒半點動搖，還鼓勵妻子說，「沒問題的，只要是凜子就一定沒有問題」。尾聲凜子懷孕被公開，外界要求她辭職，面對事業與家庭之間兩難選擇，日和仍支持她，還跑到新聞發布會現場，公開對凜子「愛的宣言」；故事反映現今社會夫妻角色轉變，丈夫為了成全太太的理想及事業，需要妥協及犧牲。

戲中描述或會成真

田中圭片中化身「暖男」，舉止可愛，角色討好。中谷美紀的角色也相當正面，戲中凜子表面是女強人，但也有溫柔一面，當發現日和疑似出軌後，她衝往鳥類研究所找他，並非興師問罪，而是走向疑似「小三」伊藤瑠衣（松井愛莉飾）。凜子得悉瑠衣被迫勾引日和後，反而助她解決生活困難。凜子從政目標，不是當首相，而是實現讓女性更自由生活及工作的社會，改革福利政策、稅制及調高消費稅等，可是遭商界反對，但她未有退縮。凜子主理的直進黨標誌是一對振翅翱翔的飛鳥，代表「我們不會放棄未來」。戲中凜子當選首相後，傳媒炒作她是「日本史上首位女總理」，對強調「女總理」一詞，凜子感到不自在，這角色正好迎合女權分子。其實日本至今未有女首相，但已愈來愈多女性從政，或許不久將來戲中描述會成為真實。《總理之夫》導演河合勇人撰寫劇本期間，新西蘭就出現首名總理阿德恩（Jacinda Ardern）「放產假」，跟片中內容雷同。

上映日期：5月26日