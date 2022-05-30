伙21歲王源合唱 50歲張智霖凍齡有術未顯老

半百張智霖（右）跟21歲的王源（左）合唱《歲月如歌》被讚有驚喜。

【明報專訊】無綫協製的內地芒果TV歌唱節目《聲生不息》昨日播出新一集，主題是「港樂與我的『城市人生』上半場」，演出陣容包括林曉峰跟劉惜君《現代愛情故事》、炎明熹伙魔動閃霸《我鍾意》、林子祥與葉蒨文《敢愛敢恨》、李玟跟曾比特《Monica》等。張智霖（Chilam）與內地男團TFBOYS成員王源以「特邀隊員」打頭陣，獻唱無綫劇集《衝上雲霄》主題曲《歲月如歌》。50歲Chilam與21歲王源站在一起未有半點顯老，聲線既磁性又充滿感情。

阿Lam沙麗鬥完嘴曬恩愛

林子祥（阿Lam）與太太葉蒨文（沙麗）首度同台合唱，出場前大耍花槍，鬥嘴說今次合作誰遷就較多。阿Lam說：「首歌原裝key已經好高，今次同佢唱仲升半度。男同女嘅key爭好遠，佢唱得舒服，代表我唱得唔舒服。」沙麗聞言反擊：「今次我係就你個key喎。」阿Lam即回應：「（平時）多數都係我就你㗎。」合唱時表現恩愛，阿Lam攬着沙麗邊搖邊唱，沙麗唱完又撲向老公扮「斷氣狀」撒嬌，甜到漏。

炎明熹（Gigi）與魔動閃霸演繹《我鍾意》時，Gigi一改低調樸實形象，以鮮艷懷舊look登場，又唱又跳兼做出古靈精怪表情及動作，跟魔動閃霸上演搞笑「情景劇」，炒熱全場氣氛。炎粉（粉絲暱稱）讚偶像新造型青春無敵，可塑性很高，封她為「百變小Gigi」。

娛樂組