COLLAR首踏紅館表現被彈 Winka芯駖直播解畫 接受好壞評語

【明報專訊】女團COLLAR日前擔任張敬軒紅館演唱會補場嘉賓，落力跳唱出道歌《Call My Name！》。事後網上流傳她們在紅館演出片段，有網民批評COLLAR表現失準，蘇雅琳（Ivy So）與王家晴（Candy）被評似在嗌歌。

成員陳泳伽（Winka）與李芯駖事後在社交網開直播，談及COLLAR任嘉賓演出的評論。Winka說：「其實我哋每個女仔都不是對自己無要求的人，亦不會不知道發生什麼事。那天我們演出完，落台後都靜了，想到剛才是否好失禮？大家講的評語無論好與壞，我們表演完已經即刻知，然後想到如果有機會，再做任何一名前輩的表演嘉賓時，會做得更加好，將情緒控制得好少少。我明白大家到紅館演出太緊張及興奮，兩樣情緒夾埋一齊力度有時不太好，但都是一個經驗。」

有網民問她有否安慰Ivy So及Candy？Winka說：「我們有討論有咩可以做得更加好，不需要特別安慰，大家都好清晰及理性知道下次再做好些，她們都好堅強，好接受到。」至於芯駖讚隊友在紅館這個大舞台演出，表現已經好犀利，每個演出一定有不好的地方，COLLAR會繼續努力。

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