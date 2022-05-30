周國賢送自家罐頭鮑魚 張敬軒：最抵植入廣告

【明報專訊】張敬軒（軒仔）紅館演唱會補場前晚第15場，嘉賓是周國賢及RubberBand。軒仔介紹周國賢時說 ：「我在香港第一個屋企得兩條友仔上過來夾歌，一個是藍奕邦，另一個是這晚嘉賓。」周國賢與軒仔合唱《目黑》，觀眾歡呼聲震撼紅館，軒仔笑說：「大聲到完全聽不到音樂。」周國賢自製了一個大紙桶，入面裝滿罐頭鮑魚，並笑說：「我家族做海味，我屋企的鑽石牌鮑魚，幫你開？」周國賢隨即拆開紙桶，軒仔拿出一罐鮑魚，笑道：「鑽石牌鮑魚，海之一番，這個植入廣告真係好抵呀。好浪漫，多謝你，我們的友誼就像鮑魚，歷久常新，真空包裝。」周國賢重提軒仔4年前跟他說的一夕話，多謝對方助他開竅，「張敬軒先生令我學識『愈係難，愈要從容簡單面對』，好大得着」。

6號單膝跪地答謝欣賞

安歌嘉賓RubberBand與軒仔合唱《未來見》，RubberBand送上2014年的專輯《Frank》給軒仔，這是他們在軒仔廣州錄音室錄製的專輯，主音6號（繆浩昌）說：「很感激當年軒仔全力協助，讓我們離開自己城市，去廣州錄音。」軒仔表示也有這專輯，6號即單膝跪地多謝軒仔的欣賞；RubberBand之後獨唱《CIAO》。最後軒仔安歌了5次，唱到12時半才散場。

娛樂組

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