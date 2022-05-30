首合作演情侶 鄭欣宜嗌胡子彤「男朋友」面紅

【明報專訊】鄭欣宜下月10至12日假紅館舉行3場《Between Us鄭欣宜演唱會2022》，近日推出新歌《我地》，邀請導演彭秀慧為MV操刀，胡子彤擔任男主角，跟欣宣飾演情侶。彭秀慧說第一次聽這首歌已經好感動，好想拍成史詩式愛情故事，縱使有好多經歷和障礙，只要相信就有希望。

欣宜入行以來甚少拍愛情戲，唯一拍過有愛情戲分是彭秀慧執導的電影《29＋1》，上次拍MV有男主角都差不多10年前，她稱精挑細選後，決定邀請胡子彤。

期待擦出火花

胡子彤表示好榮幸參演這個史詩式愛情故事的MV，非常好玩，「首次跟彭秀慧導演及欣宜合作，我甚少拍MV，也像欣宜一樣，拍戲無愛情線，期待跟她擦出火花」。欣宜與胡子彤為培養感情，在MV拍攝現場以男女朋友稱呼對方，欣宜透露MV拍了兩日，第一日雖然胡子彤不用埋位，但專程來探班，走的時候對她說：「女朋友，拜拜。」當時他們是第二次見面，好多謝對方投入角色，她叫胡子彤「男朋友」時，講完有些面紅。

欣宜與胡子彤在MV手拖手穿過森林與山谷，又在草原奔跑，其間遇上一群小黑羊食草，還走近在草地上談情的他們，這班「電燈膽」變成臨時演員，令氣氛更浪漫。

娛樂組

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