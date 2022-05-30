湯唯影后飲恨 朴贊郁奪最佳導演 宋康昊膺韓國首名康城影帝

【明報專訊】第75屆康城影展香港時間昨日凌晨舉行頒獎禮；瑞典導演魯賓奧士蘭（Ruben Ostlund）繼《方寸見人心》後，憑《Triangle of Sadness》5年內兩奪最高榮譽金棕櫚獎。韓國是另一大贏家，《原罪犯》朴贊郁以《分手的決心》膺最佳導演，女主角湯唯卻在影后飲恨；《逆權司機》宋康昊憑是枝裕和執導的《孩子轉運站》，成為韓國首名康城影帝。

韓片近年在國際影壇接連得獎，宋康昊更是幕前的中流砥柱，除先膺金棕櫚再奪奧斯卡的《上流寄生族》他有份主演外，朴贊郁2009年贏得評審團獎的《饑渴誘罪》、2007年全度妍封康城影后的《密陽》，宋康昊均是男主角。《嬰兒轉運站》導演雖然換上來自日本的是枝裕和，但宋康昊表示拍片期間彼此沒任何語言和文化隔閡，「是枝裕和非常熟悉韓國文化，相處上並沒有什麼不同」。

主演《孩子轉運站》 下月港上映

將於6月23日在港上映的《孩子轉運站》，講述尚賢（宋康昊飾）經營洗衣店卻負債纍纍，好兄弟東洙（姜棟元飾）本是孤兒，為「嬰兒暫存箱」機構工作，某夜秘密帶走其中一名男嬰。翌日年輕媽媽素英（IU飾）要求領回孩子，本想報警揭發兩人，最終同意讓他們當「中間人」為兒子尋覓更好的父母。另一方面，刑警秀珍（裴斗娜飾）聯同後輩李刑警（李周映飾）一直跟蹤他們，暗中蒐證，伺機拘捕。當宣布宋康昊獲獎一刻，他跟坐在身旁的姜棟元擁抱外，坐在另一邊的朴贊郁和朴海日亦上前祝賀。宋康昊致辭時先多謝導演是枝裕和，以及姜棟元、IU等片中拍檔，「想將這榮耀獻給他們。我親愛的家人也一起來到這裏，這好像真的成為一份大禮，感到很開心！」這亦是繼《誰知赤子心》柳樂優彌後，是枝裕和捧出另一康城影帝。

朴贊郁2003年以《原罪犯》在康城影展捧走評審團大獎，今年帶來《分手的決心》，講述刑警海俊調查命案期間，被死者的太太兼疑兇瑞萊吸引，到底會走近真相還是墮進深淵的懸疑故事。康城官方刊物的影評分數，給7月在港上映的《分》片平均3.2，是今屆21部主競賽電影中最高分，並為朴贊郁帶來首個康城最佳導演獎。致辭時他提到深信電影市道會回復舊觀，「疫情大流行期間，國界關閉，大家彼此懼怕，戲院空櫈滿場，但慢慢觀眾會再度發掘電影的」。

移居法國伊朗女星封后

被視為封后熱門的《分手的決心》女主角湯唯，最後飲恨，由《聖蛛》（Holy Spider）莎拉阿米伊巴希美（Zahra Amir Ebrahimi）封后。《聖蛛》取材真人真事，講述伊朗馬什哈德接連有10多名妓女遇害，女記者決定深入調查，最終揭發兇手是退伍軍人，以清洗罪孽之名，專在晚上挑婦女下手，並殘酷殺害。莎拉片中扮演女記者。她致謝時稱「電影救了」她，「受到屈辱時，我有電影；孤立無援時，我有電影；黑暗無助時，我有電影。現在我站在你們面前，在一個充滿喜悅的夜晚」。據報她20多歲時拍肥皂劇成名，其後跟男友的性愛片段在網上流傳，摧毁了事業，無法在伊朗立足，並移居法國發展。

瑞典導演魯賓奧士蘭繼《方寸見人心》後，憑《Triangle of Sadness》第二度贏得最高榮譽金棕櫚獎。有尷尬大師之稱的他，愛批判資產階級，新片《飢餓遊戲》活地夏里遜（Woody Harrelson）、《皇家特工》哈里斯狄更遜（Harris Dickinson）等有份主演，講述一對很有影響力的模特兒夫婦，結束時裝周後登上豪華遊艇，跟富豪朋友出海度假，當暴風雨漸漸逼近，遊艇在荒島擱淺，衆人的階級、地位與身分也出現了變化。魯賓奧士蘭致謝時稱，希望觀眾被娛樂的同時也能「深切自省，在試映過後走出去，有可以談論的話題」。據報這部得獎片評價兩極，評審團主席雲遜林頓（Vincent Lindon）稱雖然選擇贏家的過程有困難，但整個評審團都對此片表示震撼。另外，另一瑞典導演、《孤傭兵》塔利克薩勒赫（Tarik Saleh），亦憑《Boy From Heaven》贏得劇本獎。

今年未知是否慶祝75周年，送獎很「慷慨」，除增設康城75周年獎項，頒給戴丹兄弟（Jean-Pierre and Luc Dardenne）外，評審團大獎及評審團獎均各有兩片得獎。