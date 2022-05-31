《雙生陌生人》結局13.9點收視微升 《我哋係COLLAR》開播吸粉絲捧場

【明報專訊】無綫劇集《雙生陌生人》上周五播大結局；此劇收視偏低，上周13.1點（約85萬人次觀看），結局止跌微升，平均13.9點（約90萬人次觀看），是全劇播映以來的最佳成績。《雙》劇大結局出現飛碟場面引起網民議論，馬德鐘帶賴慰玲睇飛碟，並在她面前現「蜥蜴人」真身有驚喜。話題節目《尋人記II》有口碑，收視再升，平均14.7點（約96萬人次觀看）。

ViuTV的綜藝戰線收視麻麻，《動物守衛隊》與《瘋火與膠七》同下跌，前者平均2.1點（約14萬人次觀看），後者再跌0.4點，平均1.9點（約12萬人次觀看）。

兩台推出新劇對撼

本周無綫與ViuTV有新劇與節目登場，被視為新一輪電視大戰，周一至五晚上9時半兩台皆播自製劇對撼，無綫《十八年後的終極告白2.0》撼ViuTV《冥冥之中》。至於綜藝節目，無綫昨晚起（逢周一至三）10時半至11時15分播梁芷珮主持的旅遊節目《東‧南歐潮什麼》。ViuTV昨晚11時推出新節目《我哋係COLLAR》，記錄女團的成軍經過，對粉絲有吸引力。兩個節目有15分鐘同時段播出，各有捧場觀眾。

娛樂組