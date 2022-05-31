方力申自爆跟鄧麗欣常見面 舊愛為「揀錯人」解畫

【明報專訊】方力申（小方）和米雪昨日於觀塘拍攝港台微電影《出發2022》，小方於戲中除了是中醫也是一名義工，會變魔術逗飾演夫妻的米雪和羅家英開心。問小方追女仔是否都出這招數？他說：「當然不是，我追女仔是用真心的。」並自認追女仔方面很失敗，大爆好友林盛斌（Bob）有介紹女仔給他認識，因怕醜從未真正約會過，只是看相片，「Bob傳給我的都是女生穿三點式的相，還說不錯，不過這（三點式）只是他喜歡，我是着重心動的感覺」。

提到舊愛鄧麗欣日前做張敬軒演唱會嘉賓時，跟小方昔日戀情被擺上台，鄧麗欣笑稱當時「揀錯人」。小方稱前日才見到鄧麗欣，為共同朋友慶生，「大家有講起這個話題，她笑笑口跟我說『你明的』」。暗指為工作才這樣說，不是窒他。小方稱二人不時有見面，關係不錯。兩人同樣單身，可有機會復合？小方表示不回應，將來的事將來再算。

非蓄意傷害胡美貽

另外，有指他因貪玩令無綫小花胡美貽撞穿頭？小方稱事件是意外，解釋當時大家拍攝遊戲節目，他只是拿了一個懲罰道具來玩，並非蓄意傷害對方，事後他即陪胡美貽到醫院治療，介紹整容醫生，手術及覆診費用由他支付，不過樂易玲說如果claim到保險會幫他分擔，「我跟胡美貽有保持聯絡，知她傷口已淺色了很多」。

米雪愛駒贏賽事 部分獎金做善事

米雪愛駒「蟲草成名」日前贏得賽事，帶挈她捧盃拉頭馬兼袋200多萬元獎金。米雪稱男友尹志強生前喜歡足球也喜歡賽馬，但絕不是賭博，是希望玩之餘，又可透過馬會幫助有需要的人，「我現在有兩匹馬，每次贏，我都會捐出部分獎金做善事，或身邊有朋友需要幫手，我都很樂意」。

記者：陳釗