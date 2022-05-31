林曉峰被批唱功未夠班 康子妮力撐前夫：聽得出有進步

康子妮表示有留意林曉峰（圓圖）在《聲生不息》的演出，一向覺得前夫是唱得之人，終被留意，戥對方開心。

【明報專訊】康子妮昨日到尖沙嘴出席活動，笑稱大仔林寶已赴日本的大學修讀商科，但是否真的讀書就不得而知，「他影張相給我看是在讀書，但可能轉頭出去玩呢？不過我對他有個要求，就是一定不可中途放棄，一定要畢業才回來」。

日前康子妮在社交平台上載細仔林熙戴「四方帽」的畢業相，被誤會細仔早過哥哥大學畢業，她澄清：「細仔是中學畢業，只是背景寫着他將會在大學修讀音樂學士課程，很多朋友以為細仔那麼快便大學畢業，他將會到我的母校多倫多大學讀書。他報讀時要寫一篇自我介紹信，信中寫着當年媽媽在這間學校讀書，才認識這所學校，選讀學校時，我怎樣幫助他，他希望和母親一樣行這條路，所以報讀音樂，令我十分感動，催淚到一個點，因為細仔很少這麼深情。」

開心前夫才華被看到

與林曉峰離婚兩年，再見亦是朋友，康子妮表示有留意前夫在《聲生不息》演出，「好好呀，我戥他很開心，好早之前已話他很唱得，只是沒人看到，現在有人看到了，戥老爺奶奶開心，他們等這一日也等了很久，讓別人看到兒子的才華，父母一定很開心」。

對於林曉峰被質疑不是歌手被比下去，康子妮力撐前夫，「他不是一直以來當歌手，經驗一定少，但留意他的聲線，聽得出有進步，不知是否有學唱歌，正如我現在跟炎明熹的唱歌老師學唱歌，每個人都有空間進步」。她表示與前夫仍有聯絡，會談兩子近况和讀書安排。問她可有新戀情或追求者？她說：「哪有時間，其實我真的很忙，很認真工作。」

記者：林祖傑