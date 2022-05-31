慈善騷籌得數百萬 黃夏蕙香吻賀老公86歲生日

【明報專訊】黃夏蕙前晚舉行第4場《夏蕙慈善馬拉松演唱會暨潘炳烈爵士生日晚宴》，透露籌款騷因疫情三度延期，現在4場騷籌得數百萬元，目標籌5000萬，才可在香港物色院舍辦非牟利安老院，「在這個世情下，籌款很困難，我幾晚都有出力獻唱，希望各善長捐錢支持，相信努力會成功的」。

席間黃夏蕙為老公潘炳烈慶祝86歲生日，她稱生日晚宴也因疫情延期，老公1月5日生日當天，撐枱腳享受二人世界。問到有沒有送香吻？她甜笑說：「當然有啦。」她與老公都祈願疫情盡快過去，過去3年民不聊生，很多市民捱得好慘。

劉錫賢宣布再婚

60歲劉錫賢偕女友袁綺弘到場支持，並帶來喜訊，透露計劃12月再婚。他說：「我們只是拍拖7個月，我年紀大，想爭取時間，她又願意。」他表示之前為壽宴做司儀，女友同場擔任總籌，朋友知道他已離婚，便介紹女方給他認識，雙方一拍即合。袁綺弘說：「我欣賞他為人老實、細心和體貼。」

至於婚禮會從簡或是大宴親朋，劉錫賢表示未決定，要視乎工作和環境因素。問到會否先同居試婚？劉錫賢笑說：「或者啦，不講你知。不過女友現在日日煮飯給我吃，之前我是『無飯』家庭，只吃外賣，現在幾幸福，她煮第一餐給我吃，我喊了出來。現在有她照顧我健康，成功減了40磅。」他目標婚前再減40磅，做個靚仔新郎。

記者：鍾一虹