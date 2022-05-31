為個唱克服跳舞恐懼 馮允謙鎖定目標下一站紅館

【明報專訊】馮允謙（Jay）當年從加拿大回流香港，參加無綫歌唱節目《超級巨聲3》奪得亞軍後加入樂壇，展現唱作才華，近年的歌曲《山旮旯》、《地球來的人》等被標註為「Jay式風格」代表作。

出道10年的Jay，將於7月假九展Star Hall舉行4場處男騷《Have a JAY Time 2022演唱會》，除唱歌外，還要克服最驚的「跳舞」，Jay笑言：「身體較僵硬，手腳不協調，跳舞似足機械人。但演唱會可能會編排跳一段簡單舞步，我很驚，事前一定要找老師教跳舞和拉筋。」至於嘉賓名單，他期待跟新一輩歌手交流，但估計好友陳卓賢忙準備MIRROR 7月紅館騷，很難抽空當嘉賓，笑稱反而想找對方幫手撲MIRROR演唱會門票。

不善交際 錯過機會

同是「巨聲幫」出身的許廷鏗、胡鴻鈞和吳業坤已先後登陸紅館，Jay認同在這歷史性地方開騷有一定成功感，已鎖定下一站進軍紅館。他承認起步比其他人遲，可能與性格有關，「娛樂圈好多事難以估計，我只想做喜歡的事，可能性格不善於交際，有些機會曾經錯過。有人會覺得拍電視劇可加快被人認識，好多年前我拍過《實習天使》，但始終較喜歡音樂，幫自己和別人寫歌，做幕後工作才是我最大興趣」。

不擔心結婚影響事業

Jay與圈外女友Crystal拍拖多年，因疫情影響而延遲婚期，希望年底或明年初行禮。自稱非偶像派的他，不擔心婚後影響事業，唯一憂慮是尚未儲夠老婆本，「考慮到婚後會生小朋友，更需要有穩定事業基礎，尤其曾經歷人生困境，入行後有段時間，兩年沒工作、沒收入，很無助，明白凡事應該靠自己。我來自普通家庭，不是很有錢，不想成為負擔，所以從沒開口問家人要錢。」

記者：林蘊兒

場地提供：香港海洋公園萬豪酒店