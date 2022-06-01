MIRROR紅館騷實名票 10小時售罄 民政局：運作順暢 網民：撳8個鐘去了結界

【明報專訊】人氣男團MIRROR將於7月25日至8月6日，在紅館舉行12場《MIRROR WE ARE Live Concert 2022》，為免「鏡粉」捱黃牛票，主辦機構5月25日（周三）宣布公開售票採實名制。昨早10時開始，MIRROR的12場演唱會約37,700張門票，在城市售票網以實名制發售，結果網絡大塞車，不少樂迷投訴未能登入網站。民政事務局在facebook發文稱「紅館演唱會實名制運作暢順」，網民留言派嬲，「暢順？難道我跌入平行時空？」但亦有購票成功者稱，只花了45分鐘。

娛樂組

MIRROR演唱會門票昨早10時開始以實名制公開發售，網民表示未能登入網站，只見畫面不斷重複「3…2…1重試中」字樣。至中午12時，售出門票不足兩成。不少人在社交網抱怨未能登入。截至昨晚8時半，網站顯示所有門票售罄，MakerVille公關部對昨日售票情况表示沒有回應。

網民稱睇到順暢兩字眼火爆

民政事務局在facebook發文稱署理局長陳積志與康文署長劉明光今早特別留意首日開售情况，「喜見售票運作大致暢順，訂購秩序井然」；未能登入網站購票樂迷對「暢順」之說有異議，留言：「真係嬲到震，睇到順暢兩字直頭眼火爆」、「順暢的定義：3…2…1…3…2…1…」、「暢順？我兩部電話+一部iPad，由10點到𠵱家都入唔到！難道我跌入平行時空」、「撳咗8個鐘，去咗結界！」

大量購票者登入致網絡擠塞

康樂及文化事務署回覆《明報》有關昨日MIRROR演唱會門票售票情况，表示城市售票網系統一直運作正常，無間斷售出門票。惟由於大量購票者嘗試登入城市售票網系統，導致網絡交通一直非常繁忙，以致部分使用者可能未能即時登入網站，需要耐心重試。此外，由於今次售票採「實名制」，每人每次限購兩張門票，且在購票時需閱覽有關是次實名購票的條款細則，並需填寫持票人與其身分證明文件相符的英文全名，購票時間或因而較一般沒採實名購票的節目為長。

康文署明白市民對演唱會門票有極高需求，考慮到公眾關注，經署方與演唱會主辦機構商討後，最終得到主辦機構積極配合，以「實名制」方式讓市民購買經由城市售票網公開發售的門票，以減低門票炒賣機會。此外，主辦機構亦主動將最後兩場演唱會的內銷門票，經自聘的票務系統承辦商以「實名制」方式公開售予MIRROR官方歌迷會的會員，以進一步打擊門票炒賣活動。康文署一向呼籲市民應循正式途徑購票，以免受騙和招致損失。

45分鐘成功買飛 稱過程順利

有網民留言問：「有冇人真係買到？」在「我老婆嫁左比MIRROR導致婚姻破裂關注組」，有網民稱成功購票，「我有幸玩咗4個鐘後入到，成功買到880飛，今晚唔使跪地板」。也有說花了7小時買入880的門票；有網民稱堅持很重要，「真係要堅持，突然就入到！」雖然實名購票未如網民想像的暢順，但也有正面評價，「唔暢順，但係行咗實名制係好事，起碼有個機會」。

購買兩張1280元門票的鄺先生昨接受《明報》訪問，表示於10時15分入購票網站，11時成功買飛，仍有多種票價選擇，1280元票價的座位大約是十幾行已算不俗。他稱過程順利，購買後即收到電郵要填持票者姓名，再獲通知取票日期。他取票日期是7月中，屆時他要憑購票的信用卡往攞飛。他稱昨日只動用一部電腦，登入過程順利，可能跟電腦夠快與寬頻網速有關。

開放數據小組：售票方式浪費時間

香港互聯網協會開放數據小組召集人黃浩華認為，是次售票方式是浪費時間，令所有有意購票者花上一整天時間等待，形容整件事很折磨，質疑當中的必要性。他估計今次售票速度可能約為每一秒至一秒半才賣出一張票，這在電子世界是不能接受，亦難接受是電腦問題，「銷售速度可能與傳統排隊買票相若」；他稱市民排隊購票至少可知道銷售進度，不理解今次電子方式如何幫助到購票。