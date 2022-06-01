郭晉安突襲扯甩口罩捱轟 陳豪解圍：是友善舉動

【明報專訊】陳豪、吳卓羲、栢天男等前晚於九龍灣出席新片《逃獄兄弟3》首映。日前陳豪與郭晉安（安仔）受訪時，被安仔當眾拉低口罩而一臉尷尬，最後他脫下口罩拍照。對於安仔被網民轟無禮貌，陳豪說：「那又不好，他是一個友善舉動，不是敵對，加上我們合作拍劇已成為好朋友，他只是見大家都沒戴口罩，不想我戴住口罩見觀眾，沒有尷尬，只是有少少愕然，如果我介意就立即戴回啦。」陳豪解釋見疫情稍緩和，所以也放鬆一點，但在家中戴口罩睡覺已成習慣，始終要出外開工，這樣做較安心。

被女兒誤傷 獲貼愛心膠布

陳豪右手貼了卡通膠布，表示因女兒心急幫手關車門而被弄傷，她內疚得差點想喊，然後幫他貼膠布，他冧爆說：「這張是愛心膠布，已甜到入心。仔女都黐我，各有不同性格，甜心程度也不一樣，3個都是我的天使。」問到影圈出身的他，再拍電影有何感覺？他稱：「我也不記得多久沒拍過電影，今次有機會拍港產片經典題材的監獄戲都覺得很好，找我演獄長即時想起張耀揚，不過搵我就是想要一個比較斯文正直的獄長。」

吳卓羲支持電視大戰

電視台出身的吳卓羲，問可有留意電視台同期推出重頭劇，展開新一輪電視大戰？他說：「是好事，我希望可以去返以前《上海灘》追劇年代，大家茶餘飯後討論劇情。」至於是否支持好兄弟林峯於香港開電視播出的新劇《黑金風暴》？吳卓羲說：「我支持成個電影和電視圈，每部電視及電影都是很努力創造出來，為何只支持其中一部。」有份演出ViuTV劇《冥冥之中》的栢天男表示就算對自己沒信心，都對導演及其他演員有信心。

記者：林祖傑