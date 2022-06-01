與吳家忻演情侶 ANSONBEAN獻出第一次

【明報專訊】吳家忻、林千渟及陳毅燊（ANSONBEAN）昨日出席「黃Viu」首部本地原創劇《她和她的戀愛小動作》開鏡拜神；3名年輕演員同樣首次擔正拍劇，事前做足功課熟讀劇本。家忻和千渟異口同聲表示，大家一班年輕人開工，心情輕鬆。ANSONBEAN自言有少少緊張，但覺得最緊要開心，笑言看劇本時，一看就停不了。劇中他鍾情家忻，是貼心又細心的男朋友。問到可有親熱戲時，ANSONBEAN起初大賣關子，叫大家留意劇情。千渟取笑他：「那你想不想有呀？」ANSONBEAN即怕醜說：「總之劇中我有獻出某些第一次，大家期待啦。」

千渟鍾情怪男

家忻表示拍親熱戲前不用問准男友林家熙（Locker），男友也一樣，拍親熱戲前不用得她批准，因大家都是專業演員，工作時工作。千渟聞言說：「她男友上次拍親熱戲，便是跟我，所以她ok的。」劇中渴望愛情的千渟，直言現實中也渴望愛情，因怕寂寞，不過有朋友陪伴也開心。家忻樂意向她介紹男生，問對方喜歡什麼類型？千渟笑言喜歡「怪怪哋」的男生，太靚仔反而吸引不到她。至於ANSONBEAN是否她喜歡的類型？千渟形容對方太好動，做朋友就開心。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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