應承「出山」拍劇條件 47歲郭羡妮首要夠瞓保凍齡樣

【明報專訊】1999年港姐冠軍郭羡妮（Sonija）2015年離開無綫，專心相夫教女，間中接拍港台單元劇及電影，貪工作輕鬆不困身。相隔近7年，因緣際會再拍劇，參演ViuTV劇集《冥冥之中》。Sonija解釋：「2020年有段時間感迷失，猶豫應否送女兒出國留學，考慮過移民。當時請教懂占卜的朋友指點迷津，對方預言我有一個很好的工作機會將來臨。結果一星期後，有晚半夜三更突然收到認識多年的此劇監製兼導演黃偉賢邀請，應驗了一切事情，果然是『冥冥之中』有天意安排。」

體力不復當年勇

Sonija跟內地導演兼動作指導朱少杰2011年結婚，為遷就10歲女兒Kylie在港讀書，一家三口定居香港，丈夫為工作經常要兩地走。做慣全職太太及媽媽，多年沒演出連續劇的她一開工，拍足近5個月，自嘲年紀大記憶力衰退，不及當年捱得。Sonija說：「以前出道才20幾歲，拍劇可夜收，再緊接早開也沒問題，最紅時期可同時兼顧拍劇、電影和廣告都不覺得辛苦。2007年拍《Click入黃金屋》，最高紀錄3日3夜不眠不休，疲累到連一粒字對白都記不入腦，幸當時身體捱得住。今時今日，想享受拍戲過程和享受人生，不再像當年衝、衝、衝。即使內地和香港一直有人找我演出，都怕沒精神及心力去應付而推辭。」

最驚拍劇無得瞓

47歲的Sonija擁凍齡外貌，保養全靠睡眠，透露今次「出山」拍劇，開出條件首要是有足夠休息時間，「拍劇時間很長，要消耗很多精力，真的好驚重過以前拍劇無得瞓的日子，所以事前同導演傾好，要保證拍攝期間，每日有12小時休息時間，他口頭應承。事實如果不夠瞓，人就不靚，沒精神，又享受不到拍戲樂趣」。

不希望重複以往演過的角色，Sonija接受新挑戰，今次飾演年過百歲老人，由於擁有不死及不老之身，所以不用化老妝出鏡；劉心悠和陳嘉倩在劇中分別演她的媳婦和孫女，大家首次合作很有新鮮感。

「逼」女兒欣賞舊作

入行多年拍過不少劇集，Sonija笑言有「逼」女兒欣賞她舊作，可惜平日多數看卡通片的Kylie只冷淡評語「That's ok, mommy」；女兒對《無名天使3D》印象較深刻，Sonija飾演警察，讚賞她拍開槍戲好有型。她覺女兒有少許演藝天分，如果將來對方想入行，會持開放態度支持，最緊要女兒開心。

提到港姐今年50周年，暫時未有召她幫手宣傳。問會否讓女兒參加選美？Sonija說：「如果她有條件贏的話，都可以試。可能從小有工人姐姐照顧，Kylie缺乏忍耐力、自我管理能力和情緒控制。選美是一個好好的訓練機會，可以學到忍耐和堅持。」

記者：林蘊兒