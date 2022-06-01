伊雲爆4歲女兒喜歡《星戰》拍檔 希頓再穿「黑武士」戰衣感光榮

【明報專訊】影視串流平台Disney+上周五推出《星球大戰》外傳劇集《歐比王肯諾比》（Obi-Wan Kenobi），劇中飾演同名角色的伊雲麥葵格（Ewan McGregor），相隔17年再扮絕地大師，延續跟徒弟「黑武士」希頓基斯登遜（Hayden Christensen）的恩怨情仇，二人接受本報訪問時，均表示能夠再演《星戰》系列感到光榮，伊雲更自爆當年拍攝《星球大戰前傳：複製人侵略》時，其時年4歲的女兒已很喜歡希頓的秘密。

為了宣傳《歐比王肯諾比》，華裔女導演Deborah Chow早前偕主角伊雲麥葵格、希頓基斯登遜及莫西絲恩格林（Moses Ingram）等出席倫敦記者會，又亮相加州舉行的星戰慶典，落力為新劇造勢。除此之外，他們亦接受來自世界各地傳媒的網上訪問，身兼監製和主角的伊雲表示，自從拍罷《星球大戰前傳：黑帝君臨》後，相隔17年再見希頓很興奮，「感覺就似發夢一樣，而且他亦完全沒有改變」。

二人在《星球大戰前傳：複製人侵略》首度合作，伊雲憶述對方的首個印象：「是個可愛的年輕人，每次演出都很投入，不單我喜歡他，就連當時只有4歲的女兒（Clara Mathilde）亦很喜歡他。」

著「黑武士」戲服如廁大挑戰

伊雲麥葵格亦提到拍攝新劇過程，大讚荷李活技術先進，劇組在片場裝設270度環形LED屏幕，即時顯示《星戰》的沙漠、太空等場景，甚至可以擺放道具，讓演員親歷其境，感受第一身的現場氣氛，表現自然更出色。他又讚揚導演Deborah Chow和工作人員的努力和付出，令到新劇質素更上層樓。

希頓希頓基斯登遜扮演歐比王徒弟安納金天行者，前者因沉迷黑暗原力而導致師徒反目，最後被伊雲打敗，但獲帝國皇帝所救，並把他改造成邪惡的「黑武士」。希頓表示新劇角色性格將會變得更複雜，跟伊雲的關係亦更糾纏不清。被問到再次穿著黑武士戲服有何感想？可會擔心相隔多年，如今未必合身？他表示「感覺不太真實，但每次穿著，都會覺得自己很幸運」；又說這件戲服是全新製作，雖然外表跟舊版本相似，但只要細心觀察，仍可發現有不少細微改動，「最大挑戰是去洗手間吧」。