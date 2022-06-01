導演半小時說服湯告魯斯拍《壯志凌雲2》

導演約瑟夫科辛斯基（右）稱湯告魯斯（左）最初不想接拍《壯志凌雲：獨行俠》，他專程到巴黎的《職業特工隊7》拍攝現場，用了半小時游說對方。

【明報專訊】前日美媒報道，《壯志凌雲：獨行俠》上周五開畫，長周末假期4天收1.51億美元（約11.7億港元），不過昨日票房網站boxofficemojo修正有關數據，《壯》片4日收1.56億美元（約12.1億港元），力壓1.53億美元的《加勒比海盜：魔盜王終極之戰》，成為陣亡將士紀念日檔期歷來最高開畫紀錄電影，並刷新湯告魯斯個人最佳成績。上映25天的《奇異博士2：失控多元宇宙》，在票房榜位列亞軍，累收3.74億美元，全球亦突破8.72億美元。楊紫瓊主演的《奇異女俠玩救宇宙》甚有韌力，在美國上映67天，仍佔第6位，累收5750萬美元。

另一方面，《壯志凌雲：獨行俠》導演約瑟夫科辛斯基（Joseph Kosinski）雖然與湯告魯斯曾在《攻·元2077》合作，但他接受傳媒訪問時表示，後者最初並沒打算再演《壯》片。約瑟夫稱當看過續集劇本後，他有一些想法，監製謝利畢咸瑪（Jerry Bruckheimer）亦很喜歡，謝利建議他必須直接跟湯告魯斯面談，於是兩人飛往巴黎，湯告魯斯正在當地拍《職業特工隊7》。約瑟夫抵達後才發現只有劇組轉場景的半小時空檔可游說對方，而且湯告魯斯根本不想拍《壯志凌雲》續集。約瑟夫說：「身為導演，就是要講出為什麽這部電影必須拍出來。」最終湯告魯斯被說服，並立即致電派拉蒙高層，稱要拍《壯》片續集；約瑟夫稱那一刻看到真正電影明星的氣勢，印象非常深刻。