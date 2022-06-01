【開箱】《歐比王肯諾比》 由絕地武士最壞時代說起

【明報專訊】這是絕地武士最壞的時代，說的是《星球大戰》外傳劇集《歐比王肯諾比》（Obi-Wan Kenobi）故事，講述伊雲麥葵格（Ewan McGregor）飾演絕地大師歐比王，經歷愛徒背叛、帝國追殺、絕地武士傷亡慘重等連番打擊後，他由崩潰絕望到東山再起的經歷，所以這亦是絕地武士最好的時代，只有捱過黑暗，黎明終將出現。

兩雄相遇埋伏線

《歐比王肯諾比》原定5月25日在影視串流平台Disney+開播，當天正是《星球大戰》電影開畫45周年紀念日，可謂別具意義，其後官方宣布延遲兩日上架，原因未明。全季6集，首播先推出頭兩集，然後每周三更新，直至6月22日結局。故事以《星球大戰前傳：黑帝君臨》結局後10年為背景，講述邪惡帝國趕盡殺絕，不斷派遣手下「判官」四出獵殺絕地武士，倖存的歐比王（伊雲麥葵格飾）一直躲藏在塔圖因星球，一邊為親手處決希頓基斯登遜（Hayden Christensen）飾演的徒弟安納金天行者（Anakin Skywalker）而內疚難過，一邊默默守護安納金的兒子路克天行者（Luke Skywalker）而忍辱負重。

首集先回顧《星戰前傳》電影三部曲劇情，好讓觀眾溫故知新。歐比王當年受絕地大師魁剛（里安納遜飾）所託，把安納金訓練成才，他亦傾囊相授，偏偏安納金貪多務得，沉迷黑暗力量，歐比王不忍愛徒入魔，只好親手了斷。其後安納金獲帝國皇帝所救，改名達斯維達，從此變成半人半機械的帝國元帥「黑武士」。

安納金妻子帕美誕下龍鳳胎：路克和莉亞後難產離世，歐比王為免帝國強搶遺孤，於是把男嬰路克交由叔叔歐文照顧，女嬰莉亞則轉交奧德蘭參議員撫養。時移世易，10年過去，帝國從未停止獵殺絕地武士，正如歐比王所說：「絕地的時代結束了。」莫西絲恩格林（Moses Ingram）飾演帝國判官「三師妹」，這日跟隨另外兩名判官來到塔圖因星，她對緝捕絕地興趣不大，目標只有一個，就是捉拿歐比王，然後獻給黑武士。

三師妹派人綁架莉亞，迫使歐比王現身，令他進退兩難，直至莉亞養父向他求助：「你救不了安納金，但可以救她（莉亞）。」歐比王最後決定重出江湖，親赴玳禹星救人。第2集結尾，希頓基斯登遜飾演黑武士驚鴻一瞥，為兩雄相遇埋下伏線。

伊雲麥葵格相隔17年再演歐比王，不單造型變得更滄桑，眼神亦流露孤單和痛苦，其中一幕講述他跟隱藏塔圖因星上另一絕地武士重遇，他絲毫不覺興奮，反而拒人於千里，只為怕對方暴露身分而招致殺身之禍，這對絕地武士來說，何止是屈辱？他演來充滿說服力，亦為日後作出「武士復仇」提供合理解釋。

童星演莉亞公主搶鏡

跟其他《星戰》外傳劇集如《曼達洛人》及《波巴費特之書》相同的是，《歐比王肯諾比》直接切入電影版時間軸，補完了路克天行者和莉亞公主的童年成長經歷，尤其是後者在第2集的表現實在搶鏡，曾演《蒙上你的眼》的童星Vivien Lyra Blair扮演小莉亞，演活聰敏、活潑又貪玩的個性，強如歐比王亦被她耍得團團轉，星戰迷必定睇得開懷。

首兩集的串星除了《永恆族》卡苗蘭哲尼（Kumail Nanjiani）扮演冒牌絕地武士哈賈外，伊雲麥葵格的女兒Esther-Rose McGregor亦驚喜客串一角，扮演在玳禹星街頭向歐比王兜售軟性毒品的女孩，促成父女鬥戲的溫馨場面。不過，香港Disney+疑似採用台灣字幕，把深入民心的《星球大戰》翻譯成《星際大戰》，感覺相當突兀，即時令人「出戲」。