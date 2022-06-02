汪小菲與不同異性親密照被公開 林俊傑迪麗熱巴無辜被拖落水

【明報專訊】台灣記者葛斯齊近日爆出徐熙媛（大S）前夫汪小菲婚內出軌，聲稱會公開更多汪小菲出軌證據，惹起網民熱議。汪小菲前晚在社交網向大S和S媽公開道歉，承諾不再打擾大S生活。不過葛斯齊未停止爆料，在直播透露汪小菲跟他通電話求情，希望高抬貴手。葛斯齊說照片一定公開，汪小菲跟他說：「曝光不要緊，要保護這些女孩子。」葛斯齊展示3張汪小菲與不同異性親密照，女生樣子被打格。葛斯齊又爆大S懷孕9個月時，與汪小菲因產檢問題爭執，汪小菲出手推想緩解氣氛的小S（徐熙娣），大S將妹妹拉到背後，汪小菲推倒大S。在場的陳建州（黑人）氣憤出手打汪小菲。不過S媽向台灣傳媒表示不滿葛斯齊言論，問對方是住在她們家嗎？S媽稱不會讓女兒吃虧。

傳佗汪小菲BB 張穎穎堅決墮胎

內地流傳疑似汪小菲與張穎穎有關墮胎的對話截圖，顯示男方想保着胎兒，但女方態度堅決。葛斯齊被網民問及此事時說：「張穎穎的就醫資料可以在北京某醫院查到，當時汪小菲想將事情壓下來，現在張穎穎手上擁有兩套房及汽車。」

跟林俊傑道歉 無意冒犯小S老公

葛斯齊在直播提及林俊傑，令「林俊傑套房」上微博熱搜。另外，又提到迪麗熱巴與鹿晗日本約會、小S老公許雅鈞與飯局妹食飯等。林俊傑所屬經理人公司凌晨稱網上的無端影射，重申若有人掌握林俊傑先生涉及違法犯罪的證據，敬請務必向有關部門檢舉，將積極配合調查，否則請勿佔用公共資源、停止一切造謠、傳謠等行為。

葛斯齊昨日發文向林俊傑道歉，說只是提及過去報道，交由世人判斷。他稱沒說過迪麗熱巴與鹿晗一起出遊日本，兩人前後相差3天，只是分別巧遇在同一酒店進出。至於小S老公許雅鈞澄清飯局都是朋友，不是飯局妹一事，葛斯齊解釋知道其中一名座上客私下有接飯局，並說：「謝謝你（許雅鈞）認同我的消息屬實，那天桌上朋友眾多，也不好說是哪位友人，沒有別的意思，冒犯了。」