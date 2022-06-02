嘲港姐九成「豬扒」提利愛安 收無綫律師信 林作認真研究言論有否問題

【明報專訊】林作上月底在社交網發文談論香港小姐質素，近日表示收到無綫一封署名「電視廣播有限公司 法律及規管事務部」的電郵律師信，內容提到「本公司得悉閣下於2022年5月29日在Instagram發布了以下針對本公司舉辦的《香港小姐競選》及本公司經理人合約藝員利愛安小姐的言論：『香港小姐根本唔難選，每年選嘅人好多，但九成係豬趴（扒），一喺電視城落車你就知，最出名嗰個叫東涌羅浩楷』」。

要求刪文 公開道歉

信中指言論有侮辱性的「豬扒」一詞，惡意詆譭及嘲笑大部分曾經參選及有意參選《香港小姐競選》的參賽者，偏頗不實，欠缺公允，對女性極為不尊重，屬於誹謗言論，影響公司及利愛安的聲譽，貶低《香港小姐競選》的認受性，影響廣告客戶及公眾對公司的信心。要求停止再發布有關言論及從所有平台移除上述言論，向無綫及利愛安書面道歉及澄清有關言論與事實不符。在林作的Instagram帳戶內的顯眼位置刊登道歉及澄清聲明連續最少24小時；書面保證已履行上述要求。如今年6月7日下午5時前未實行上述要求，會向林作提出法律訴訟，追討公司及相關人士因上述誹謗而招致的損失、法律費用及其他費用。無綫企業傳訊部回覆傳媒查詢，表示：「本台確實向林作先生發出律師信，暫無其他補充。」

求網民畀意見

林作昨日在Instagram上載整封律師信，留言：「睇嚟TVB真係要告我了。各位，我打唔打好？點回應好？摩拳擦掌，等你哋畀啲意見我！仲有7日時間準備。以下開放留言。」他表示重溫尊尼狄普（Johnny Depp）與前妻安柏赫特（Amber Heard）的官司，「攞啲靈感，in case遲啲同TVB死過」。不少網民留言支持他「打」。

林作昨日接受《明報》電話訪問，表示會認真研究自己言論有否問題，其實當日帖文，主要回應傳聞麥大力離開無綫，雖然有提那句說話，但有傳媒斷章取義變成焦點，背後意思可能不是字面所理解。

記者：林蘊兒