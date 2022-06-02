《怪奇物語4》刷新Netflix首播最高收視

【明報專訊】影視串流平台Netflix昨日公布5月23至30日收視；美莉布朗（Millie Bobby Brown）、芬禾夫赫特（Finn Wolfhard）主演的《怪奇物語4》，不負粉絲等足3年，雖然上月27日才上架，短短3天已累計2.87億觀看時數，超越《柏捷頓家族：名門韻事2》，成為Netflix英語節目歷來最佳首周成績，而且比《柏》劇1.93億觀看小時的紀錄多出近半。《怪奇物語》第1至3季亦全部重登英語節目十大收視榜，分佔第3至5位。其實非英語節目也有類近情况，墨西哥劇《誰殺了莎拉3》雖然上周收視不敵西班牙劇《Wrong Side of the Tracks》，跌落第2位，但前兩季同樣重返十大收視榜，分佔第3及第8位。

《怪奇物語4》的威勢不止反映在收視，據美媒Variety報道，社交媒體Twitter過去3周的流行榜，一直由另一Netflix劇集《戀愛修課》稱冠，但上周被《怪》劇取代。另外，劇中出現了英國女歌手Kate Bush於1985年的歌曲《Running Up That Hill》，亦吸引了新舊樂迷注意。據音樂串流平台Spotify的數據，相比《怪》劇上架前，該歌全球串流次數上升了87倍，在美國更急增99倍，全球200大流行榜，位列第4，於美國地區更升至亞軍位置。

早年因高買事件事業跌落谷底的《幻海奇緣》女星雲露娜維達（Winona Ryder），亦憑《怪奇物語》翻身，其設計師好友Marc Jacobs推出一系列新手袋，邀請了雲露娜擔任代言人，昨日公開多張宣傳照。