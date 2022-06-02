【開箱】《流星》收視低迷 李聖經戀大明星太「離地」？

【明報專訊】韓國有線頻道tvN今年4月推出愛情喜劇《流星》，香港觀眾可於「黃Viu」煲劇平台收看。《流星》由《浪漫醫生金師傅2》李聖經及《The Penthouse 上流戰爭 》金永大主演。講述大明星與藝人公關的愛情故事，至今播出12集，距離結局尚有4集，收視未如理想，每集徘徊在1%至2%之間，上月底播出第12集，低見1.1%，長期處於同時段包尾位置，是否大明星與公關的愛情故事太離地而趕客？還是觀眾已看厭演藝界相關題材？

揭露演藝界小故事

《流星》收視低迷，原因之一是勁敵太多，周五六晚同時段劇集包括李準基主演的SBS《Again My Life》、金喜善擔正的MBC《還有明天》，以及金智緩主演JTBC《我的出走日記》。卡士而言，《流星》明顯不及對手。金永大配李聖經雖有新鮮感，即使金永大前作《The Penthouse上流戰爭》收視高，但似乎未夠叫座力。

《流星》講述吳寒星（李聖經飾）和孔太星（金永大飾）是大學同窗，二人經常鬥嘴，是歡喜冤家。吳寒星畢業後成為星力娛樂公司公關，孔太星則是該公司「一哥」，並且是新一代韓流明星。吳寒星憑出衆口才及卓越應變能力，化解旗下藝人的公關危機。外形出眾、演技及形象俱佳的孔太星，愛捉弄吳寒星，其實暗戀她多年。

劇中大明星與宣傳人員談情的主線略顯矛盾，身為公關的吳寒星看盡藝人醜惡一面，每日不分晝夜為他們澄清緋聞與是非，十分討厭藝人，聲稱絕不可能愛上明星。吳寒星與孔太星相識多年，在大學時期早已互有好感。由於孔太星是校園風頭躉，吳寒星不想與他扯上關係，成為同學之間的話柄，才收藏心意。吳寒星成為公關後，仍然迷戀孔太星，直至孔太星與女明星呂夏珍（文佳煐飾）公開戀情，吳寒星不僅失戀，還要親自為男方發表「認愛」新聞稿，才對男方死心；這部分最犯駁，孔太星與呂夏珍為了炒熱新戲才假扮情侶，吳寒星身為公關會不知是宣傳伎倆？

雖然愛情主線有點「離地」，但以娛樂圈為背景，講述演藝界不為人知小故事就頗有趣。譬如談及藝人助手的辛酸史，為照顧藝人的情緒與健康，助手四出奔波，甚至要陪藝人減肥、增肥。劇集又揭露很多大明星脾氣古怪，一線男星韓承日（李尚禹飾）會因為經理人關車門聲浪太大而發脾氣。旗下藝人犯錯，吳寒星不停向傳媒道歉，還揭露醜聞很多時因爲以訛傳訛；譬如孔太星向朋友介紹「Health Club」，旁人誤聽為「Night Club」，繼而傳出他愛夜蒲的醜聞。另一女星說辣炒年糕好味到令她上癮，結果傳出她有「毒癮」。

多韓星客串

劇中講藝人公關每日看娛樂新聞，見不利旗下藝人的報道，會要求記者修改。報館高層看不順眼某藝人，即要求記者寫衰對方。劇中還提到娛樂公司挑選新晉藝人的準則是沒有校園暴力等前科，最好已服完兵役，正好貼近韓國藝人近年的新聞。

《流星》另一看點是有不少韓星客串，包括宋智孝、金東旭、朴正民、李相燁、張基龍、嚴基俊等；《天國的階梯》崔智友更扮演孔太星的母親。總括而言，副線比主線吸引，男女配角的感情線更有趣，星力娛樂經理人姜有成（尹鐘焄飾）與朴浩英（金允慧飾）由同事變戀人，以及男女新人尹宰賢（申泫勝飾）與陳尤娜（李詩宇飾），因一場咀嘴戲而互生情愫，簡單又甜蜜。