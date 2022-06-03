姜濤隔空唱《斷點》慰姜糖 軒公冧爆 譚玉瑛開心伙AK拍戲

身在美國的姜濤自拍唱歌片段，安慰買不到演唱會門票的姜糖。（視頻截圖）

【明報專訊】男團MIRROR舉行的12場紅館演唱會掀撲飛潮，日前門票公開發售，不少MIRO（歌迷會會員）呻未能登入購票網站，大感失望。身在美國的姜濤自拍了一段唱歌片段安慰姜糖（粉絲暱稱），他在社交網上載唱張敬軒的《斷點》，還加上溫柔微笑，令粉絲感窩心。姜濤寫道：「知道好多粉絲可能因沒搶到演唱會票失落，對此我並不能做什麼幫助大家，只希望能唱首歌，讓你們開心一點。」他的暖心舉動獲網民讚賞。

張敬軒：唔該包埋暈浪丸

《斷點》原唱者張敬軒在社交網轉發姜濤唱歌片段，搞笑稱點解姜濤連索鼻水都可愛到尖叫，又稱多謝姜濤唱這首歌給粉絲聽，並說：「以後你的IG story，唔該包埋暈浪丸畀人！」

「關注組」版主宣布永久關閉專頁

另外，MIRROR紅館演唱會售票安排令鏡粉不滿，「我老婆嫁左比mirror導致婚姻破裂關注組」版主昨晚宣布在MIRROR演唱會後，會永久關閉這個專頁，感謝大家過去一年關注及支持。版主稱鏡粉一直出錢出力應援，但有關方面做法令人心灰。

MIRROR副隊長江生（Anson Kong，AK）工作不斷，拍完劇集《死角》後，又為新戲《七月返歸》開工，以及準備MIRROR演唱會。

譚玉瑛前日在社交網透露與AK合作，她分享兩人合照寫道：「未來的工作會同一個新朋友一起拍攝，我想，你們也會為我高興喔。」有網民叫她好好照顧AK這個小朋友。

娛樂組