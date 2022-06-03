鬱鬱不歡沒自信 令旗下藝人辛苦 花姐自爆經歷「經理人反叛期」

【明報專訊】TED與恒生大學合辦「Our Times」講座昨日舉行，MIRROR經理人黃慧君（花姐）獲邀擔任演講嘉賓，她覺得講者需要很正面才能跟大家分享，自覺沒資格，因很負面、虛偽、沒自信及一事無成，甚至控制不到情緒，需要食藥，最後也死撐答應出席。

「45歲前幸福快樂」

49歲花姐稱45歲前一直幸福快樂，但做了MIRROR經理人後就好像所有東西也沒有了，已不認識自己、不懂跟自己對話，也不懂跟別人溝通。她對身邊的人、新認識的人感到陌生，覺得大家對她不是真的。她自爆現在面對「經理人反叛期」，因沒自信及失落令旗下藝人、同事不開心及辛苦，同時亦經歷「經理人鬱鬱不歡期」，感到很寂寞，好像只有家人及愛犬陪她。

花姐稱這次獲邀演講改變了自己，令她重新反省這4年做了什麼，亦不應再說不享受做經理人，因今天她認識了新的自己，知道自己有更多可能性，用新的態度對待社會。花姐語重心長說，社會有很多事情令人不開心，因而去到一個迷茫期，叫大家嘗試企後一步，去認識他人、認識新的自己，減少不和諧事情發生；有時肯放低自己，用另一角度望自己、望他人，這個社會更和諧。

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