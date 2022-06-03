首度夫妻檔吸金曬恩愛 張繼聰酬勞上繳「主子」謝安琪

【明報專訊】張繼聰與太太謝安琪2007年結婚至今15年，未試過一齊出席商業活動，昨日他們首度夫妻檔搵真銀，出席汽車品牌活動。謝安琪以性感長裙亮相，與老公張繼聰穿情侶裝襯到絕。他們否認獲重金禮聘，是物超所值。席間兩人不停互笠高帽，夫妻檔打情罵俏放閃曬恩愛。

記者：林蘊兒

張繼聰（阿聰）與謝安琪（Kay）出席電動車活動，阿聰表示一直有不同品牌邀請他和太太，甚至一家四口出席活動，今次夫妻拍住上純屬緣分，除他一向愛車外，又關於環保車，所以答應邀請。夫妻檔酬勞是否好高，獲重金禮聘？阿聰笑言酬勞物超所值。問他會否買電動車？他笑稱太太在旁不要問這問題。

互讚駕駛技術好

愛車如命的阿聰被老婆Kay問人生中車是佔多大比重？他很識做說：「只是小部分，我大部分都奉獻給家庭。」Kay自稱也是愛車之人，並說：「我較專注，通常揸慣一部，泊位更得心應手。」她鍾意揸車的程度是會接載朋友食飯，再送對方回家。

夫妻曾否因駕駛問題鬧交？阿聰搶着說：「沒有，我們喜歡一家遊車河或外地旅行自駕遊，平日多數由我做司機。當換太太駕車時，我不會『教車師傅』上身，會自動收聲，所以大家好和平，事實太太駕車技術不錯，好安全，未發生過意外。」Kay讚丈夫駕駛技術穩陣和脾氣好，當年因此加分，才下嫁對方。

當老婆是主子

阿聰被問太太和車，誰是心目中的「正印」，哪個較重要，他搞笑回應：「誰是大婆？車完全不是那層次，雖然我不是奴才，但老婆一定是我主子。我好乖，今（昨）日酬勞全數上繳給她。」

Kay去年12月演出後，今年8月將與方皓玟合作開音樂會，現密鑼緊鼓籌備中，她好期待與對方在音樂上合作。至於阿聰原本計劃今年4月開騷，受疫情影響而延至10月舉行，目前正為一部動作片開工，完成後才專心準備演唱會。