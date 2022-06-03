陪審團一致裁定誹謗罪成 安柏赫特考慮上訴 尊尼狄普勝訴獲賠1.17億

【明報專訊】《魔盜王》男星尊尼狄普（Johnny Depp）控告前妻安柏赫特（Amber Heard）誹謗案，自4月開審至今，由5男2女組成陪審團經過13小時商議，昨日一致裁定安柏敗訴，需向尊尼賠償1000萬美元，另加500萬美元懲罰賠償，合共1500萬美元（約1.17億港元）。不過，在安柏反控尊尼的訴訟中，也有部分成立，因此尊尼需付前妻200萬美元補償，卻不涉懲罰賠償。安柏聞判後一臉失望，低頭離開法院，代表律師表示她正考慮上訴。

雖說尊尼狄普勝訴，前妻安柏赫特需賠1500萬美元，但根據弗吉尼亞州法例，懲罰賠償金額上限是35萬美元（約273萬港元），因此實際罰款是1035萬美元（約8073萬港元），加上安柏亦獲前夫賠償200萬美元，尊尼最後所得835萬美元（約6513萬港元）。安柏敗訴後表示失望，並考慮上訴，雖然未知理據何在，但先得繳清罰款，才可申請上訴。有外國媒體質疑，安柏作供時「呻窮」，自爆離婚後只收200萬美元（約1560萬港元）接拍《水行俠2》（Aquaman and the Lost Kingdom），加上早前所得700萬美元（約5460萬港元）贍養費，均花在打官司上，能否賠償前夫成疑，更遑論上訴。

尊尼拉隊酒吧慶祝

尊尼狄普控告前妻誹謗，源於安柏赫特離婚後在《華盛頓郵報》撰寫專欄，自稱「家暴的公眾人物代表」，文章雖沒指名道姓，尊尼卻不滿前妻影射，令其事業受創，遭迪士尼飛出《魔盜王》第6集，因此索償5000萬美元（約3.9億港元）損失；安柏反控前夫的律師團隊抹黑她是騙子，並稱遭家暴及性虐，反索償一億美元（約7.8億港元）。

這宗誹謗官司，自4月11日開庭，經過6星期作供，雙方律師上周五結案陳辭，再由陪審團商議13小時，昨日一致裁定尊尼勝訴，他的代表律師Camille Vasquez離開法院時向在場記者表示，有關判決正好反映尊尼遭前妻誹謗的事實，而後者的謊言亦難以成立，「多謝陪審團作出正確判決，我們對此心懷感激」。

據《人物》雜誌引述知情人士透露，尊尼以「一早確認的工作日程」為由，昨日缺席聽審，身在英國的他，連續3晚擔任搖滾結他手Jeff Beck的音樂會嘉賓後，昨日偕Jeff及男歌手Sam Fender到紐卡素某酒吧慶祝。據目擊者稱，沿途不少市民跟他擊掌以示支持，令他笑逐顏開。

積遜莫瑪倒戈支持

尊尼狄普前年控告英國《太陽報》誹謗他「打老婆」敗訴後，形象崩壞，不少荷李活影星更劃清界線，恥與為伍。昨日他控告前妻誹謗勝訴，不少圈中人即透過社交媒體表態支持，例如《老友記》珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston）、名模「黑珍珠」娜奧美金寶（Naomi Campbell）、《永恆族》華裔女星陳靜（Gemma Chan）及《雷神奇俠4》導演泰卡韋迪迪（Taika Waititi）等，均在尊尼的勝訴聲明下留言，或以表情符號讚好。令人奇怪的是，曾支持安柏赫特續演《水行俠2》的主角積遜莫瑪（Jason Momoa），昨亦倒戈撐尊尼。

《帶著老母去旅行》諧星愛美舒瑪（Amy Schumer）則向安柏赫特雪中送炭，透過社交媒體留言表示支持，《乖女唔易做》女星蓮茜露漢（Lindsay Lohan）亦有讚好。