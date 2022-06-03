尊尼狄普勝利宣言：重奪人生

身在英國的尊尼狄普（後排右），昨日偕結他手Jeff Beck（後排中）及友人到酒吧慶祝勝訴。

【明報專訊】尊尼狄普（Johnny Depp）控告前妻安柏赫特（Amber Heard）誹謗案昨日判決，女方敗訴後半小時即發表聲明，表示對結果感到失望並考慮上訴。她的聲明全文如下。

「今天我的失望已難以用言語形容，雖然鐵證如山，仍無法抗衡前夫的不對等權力和影響力，實在令人心碎。更失望的是，有關判決對其他女性的意義，它象徵時代的倒退，當女性為己發聲，卻被公然侮辱；它亦象徵女性遭暴力對待，而不獲正視的倒退。我相信尊尼的律師團隊成功令陪審團忽視言論自由的核心問題，並漠視我們在英國勝訴的證據。官司敗訴令我難過，更重要的是失去美國人應有的權利——自由和開放的言論權利。」

另一方面，身在英國而缺席上庭的尊尼狄普，亦透過社交媒體發表「勝利宣言」。

「6年前，我和子女、親友、支持者的生活，眨眼之間完全改變。媒體對我的失實、嚴重和刑事指控，觸發無盡仇恨言論，即使從未有人控告過我，但已極速傳遍世界，這對我的生活和事業造成嚴重打擊。

6年後，陪審團令我重奪人生，真的非常感激。今次提出法律訴訟，早知難度甚高，也無可避免地遭所有人審視過去，但為揭露真相，也為我的子女及支持者，不理後果如何，直至目標達成，內心感到平靜。對於大家的愛心、支持和善意，我受寵若驚。希望我對真相的追求，能夠幫助其他遭遇相同的男女，也希望支持他們的人不要放棄，更希望法庭和傳媒，能夠重回『任何人在判決前都是清白』的正軌。

我要感謝法官、陪審團、法庭人員和警方的無私奉獻，犧牲個人時間，取得今日成果，也要感謝辛勞且堅定的法律團隊，助我釐清真相。最好的尚未來臨，新一章正式開始。真相不滅。」