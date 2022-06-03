【開箱】《第六感之吻》 預知未來的愛情會幸福嗎？

【明報專訊】影視串流平台Disney+自去年進軍亞洲巿場，在香港、台灣及韓國提供服務，推出多部獨家播放的韓劇如《迷網追兇》、《單戀原聲帶》及《我們的新紮學堂》。由《法妻當自強》尹啓相與《愛的迫降》徐智慧合演新劇《第六感之吻》，剛於5月25日上架，全劇共分12集，逢周三推出兩集。

徐智慧一吻見未來

《第六感之吻》以廣告公司為背景，講述任職5年的項目主任洪藝述（徐智慧飾）因工作壓力大，上司車敏豪（尹啓相飾）經常施壓，精神幾近崩潰。某日她為客戶製作床褥廣告，意外吻向車敏豪。原來洪藝述自小擁有超能力，只要嘴巴觸碰別人身體任何部分，都可預視對方未來。洪藝述誤吻上司後，竟預見二人將會發生性關係。洪藝述無法接受，企圖改變命運，可是未來正逐步實現。

愛情喜劇《第六感之吻》改編自同名網路小說，作者兼擔編劇，導演是《Oh My Baby》南基勳。小說有不少「19禁」親熱場面，劇集似作修改，目前推出4集，尺度未達「19禁」，但劇中人不時討論性話題，跟韓國免費電視台相比，算是較為大膽。

新劇以洪藝述及車敏豪的愛情故事為骨幹，女主角的超能力設定亦有趣，首集交代她擁有預見未來能力，例如小時候向父母獻吻，即「看到」父母離異、父親患病離世、母親改嫁等。當她長大後，吻過初戀男友，發現對方將會一腳踏兩船，最終分手收場。自此以後，她決定專注事業，逐漸變成工作狂。洪藝述從未向身邊人透露超能力，訛稱「第六感很準」，藉以點出劇集主題。

尹啓相同樣有異能

自從洪藝述預見她跟車敏豪在豪華公寓「肉搏」後，感到極度不安，但又無法避見上司。她記得在預視場面中，車敏豪背脊有條疤痕，為了確認此事，因而鬧出不少笑話，如在第三集，她打算偷吻熟睡中的車敏豪，後者突然醒來，破壞好事。後來洪藝述嘴巴意外碰到車敏豪的手，竟預見前男友向自己求婚。

另一方面，車敏豪也有不可告人秘密。第二集透露他有超強五感，無論視覺、聽覺、嗅覺、味覺和觸覺都比普通人敏銳10倍，即使戴上降噪耳機，仍能聽到電單車在街頭飛馳的聲音，甚至看到電單車的車牌號碼。此舉令他難以忍受，因此經常服藥。車敏豪憑着超強五感，身邊發生事情都在預計之內，例如提早察覺拍攝廣告前會下雨，影響拍攝進度。此外在商品宣傳活動上，他因嗅到異味且感到裝飾鐵架不穩陣，因此推算活動將有流浪漢出現，繼而發生鐵架倒塌意外。

魔鬼上司不擅搞笑

《第六感之吻》角色設定有趣，利用奇幻的超能力，帶出主角對愛情感不安，如何走出困境，找到終身伴侶，正是劇集主題。故事將會出現四角關係，洪藝述前男友李畢約（金知碩飾）再次出現，愛慕車敏豪的女明星吳智英（李周妍飾）則會出手折磨洪藝述。

韓國男團g.o.d出身的尹啓相飾演車敏豪，他由歌手轉型演員多年，曾演賣座韓片《犯罪都巿》及韓劇《巧克力》。尹啓相形象冷酷，今次扮演魔鬼上司，當然難不倒他，反而劇中某些誇張又富幻想性的節情，他演來有點格格不入。徐智慧憑《愛的迫降》為人熟悉，首度挑戰愛情喜劇，表情略嫌不夠豐富，且看故事發展下去，跟尹啓相能否擦出火花。