不滿演唱會售票安排 前夫「關注組」將永久關閉 版主：當鏡粉提款機水魚 食相難睇

「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」去年7月組成，是「前夫」們圍爐的地方，日益壯大有35萬成員，可惜演唱會後要關閉。（網上圖片）

【明報專訊】男團MIRROR將於7月25日至31日及8月2日至6日假紅館舉行12場《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》。主辦單位在「鏡粉」訴求聲中安排實名制購票，有三成門票公開發售，佔約3.7萬張門票，仍供不應求，鏡粉一次又一次失望。前晚「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」版主RC，突然宣布MIRROR演唱會後要關閉這個有35萬成員的專頁，以表達對是次售票方式的不滿，稱鏡粉被當ATM（提款機）、水魚，希望大家醒覺。立法會議員田北辰亦提醒，售票安排欠妥當，有機會變成公關災難。

MIRROR去年在九展舉行演唱會一票難求，今次他們進軍紅館，鏡粉以不同途徑為購得門票，有交會費成為MIRO（歌迷會會員）、申請信用卡及買保險等。「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」去年7月成立，至今群組成員逾35萬人，版主RC前晚撰長文公布關閉專頁的決定，「我對今次MIRROR演唱會嘅售票安排感到極度不滿，為此，我宣布於演唱會後永久關閉這個專頁。感謝各位喺呢一年時間嘅關注及支持」。

將鏡粉對MIRROR的愛綁架

RC提到鏡粉對MIRROR的支持，「如MIRROR賣廣告，鏡粉衝住買晒佢……到他們首個紅館演唱會，預料難購票，但看到黑洞似的座位表，畀我的感覺是，你眠乾睡濕養大個仔，想參加佢嘅畢業典禮，但你要睇吓好唔好彩先買到飛。一係你就幫襯校長個fd買份保險，一係就到canteen買24個月餐券……」。他形容是將鏡粉對MIRROR的愛綁架，被當提款機、水魚，他說：「錢係要賺，但食相唔係咁難睇啩，各位演唱會嘅主辦單位，你哋係咪真係以為啲鏡粉個個都幾億身家？我哋成日鬧黃牛，你哋就自己做大黃牛……。」

「關注組」要關閉引起很大迴響，在社交網洗版，大部分對RC的控訴有共鳴表示支持，其中有提到「要幫保險公司買個高端保險Plan？」亦有因電訊商要upgrade plan送門票而怒斥：「300×2×24=14,400 ，完咗約cut晒你啲plan。」

RC接受《明報》電話訪問，他說：「成件事太核突！」提到電訊商upgrade plan可獲門票，他說：「我已有個plan，數據是無限的，現在再多給300GB有何用？仲要一次過畀錢，太過分了！」RC太太是「姜糖」，他代入太太的角度，每日為姜濤應援，無限Loop他的歌，再看大會的黑洞座表位表，結果在電腦前撲足10小時而未能購票，鏡粉沒獲得應得的尊重。

「行動是表態 望大家醒覺」

RC稱當日建「關注組」是「前夫」們將慘事分享給大家笑笑，現在他見到是主辦單位將賺錢建在鏡粉的痛苦上，才決定關閉群組。RC稱建一個35萬人的群組不容易，有人提出買關注組，但他亦不為所動。他看到組員的反應，大部分也是支持的，但也看到有人鬧他因買不到演唱會門票發爛渣。他說：「好多人私訊我，對關閉群組感可惜，最心噏是有網友話朋友患重病，每日也會看關注組的內容當娛樂。今次這個行動是表態，希望帶來效果，令大家醒覺，這樣令這關注組的關閉更有價值。」

RC表示太太尊重他的決定，他亦尊重太太繼續支持MIRROR與姜濤，其實她已有門票看MIRROR演唱會。RC又稱沒有憎MIRROR，明白這不是藝人可以處理的事，但作為「前夫」也要表達立場。

立法會議員田北辰曾就演唱會門票問題與政府會面，對於有歌迷不滿售票安排，他表示，今次有三成門票採實名制已算進步，而演出開支龐大，故有需要設贊助商。

田北辰：有機會變成公關災難

從商多年的田北辰認為，售票安排有機會變成公關災難，指MIRROR受歡迎便有很多人想入場，若大量歌迷購票「摸門釘」或會感到難受，藝人受歡迎屬一種熱潮，「熱潮嘅嘢，easy come easy go （易來易去）」，之後部分人可能不再支持MIRROR，故主辦方需小心處理門票供求平衡，照顧歌迷感受，設法滿足歌迷需求。

MIRROR落實8．20登日本舞台

MIRROR 7月登紅館，8月衝出香港首次登日本舞台。日本舉行的Summer Sonic音樂祭昨日宣布，MIRROR將參加8月20日於東京場的PACIFIC STAGE演出，同台有日本與泰國組合，門票已售罄。

娛樂組