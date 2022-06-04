廖碧兒想拍劇 歡迎任何平台邀合作 陳靜認思想傳統拒做未婚媽媽

【明報專訊】廖碧兒、陳靜、林德信、關嘉敏前晚到中環海濱活動空間出席藝術展覽開幕禮，近日廖碧兒相隔11年重返無綫拍節目，坦言只要有好劇本及好角色，歡迎任何平台找她合作。陳靜投資有道，擁有多個物業，但未找到另一半，之前收365枝玫瑰並非男友送贈，她擇偶條件要善良及愛家人，若遇到合適對象不排除閃婚，但思想傳統不會做未婚媽媽。

記者：柯美、林蘊兒

廖碧兒透露早前到美國欣賞防彈少年團（BTS）演唱會，原本想順道旅遊，但原定返港的航班因熔斷機制取消，她要回港工作，最終轉到溫哥華才能返港。她表示一張單程機票要6萬多元，最恐怖是同機有多人確診，幸自己無中招。

廖：不停進修望拓展紅酒生意

廖碧兒透露正修讀商科碩士課程，疫情下紅酒生意在網上銷情很好，變成國際化，所以不停進修望有助拓展生意，去年亦開始投資NFT（非同質化代幣）。近日回無綫拍方力申主持的節目《鬼上你架車3》，是她2011年約滿離巢後，相隔11年再返無綫，笑言回到「娘家」的化妝間感開心。她表示仍想拍劇，若有好劇本及好角色就可以，不怕辛苦，歡迎任何平台邀合作。

陳靜表示湊熱鬧研究NFT，但最愛還是投資買樓，名下擁有數個物業，最近睇中商廈，正等待入市時機。成為包租婆的她稱多得媽咪教路，「以前有買股票，現在多數買『磚頭』，因為較穩陣，比較適合自己。自住的地方有大露台，可以留家做運動，不過是租住的。當年媽咪教我投資，第一個物業與家姐夾份，後來出售將賺到的利潤再用來投資，這方面我有少少心得」。

陳：365枝玫瑰並非男友送

陳靜投資眼光獨到，但未找到人生最重要的投資（另一半）。她解釋之前情人節收到365枝玫瑰是朋友送的，並非男友，大家誤會了。

問到該朋友是否追求者？有否發展機會？陳靜表示目前仍是單身，並公開擇偶條件，「最緊要善良、愛家人和惜我，認定是結婚對象才會公開，不排除閃婚，也可能選擇不結婚，但我思想較傳統，不會考慮做未婚媽媽，結婚後才生小朋友」。她透露已收到新片的劇本，準備稍後開工，會留港拍攝。