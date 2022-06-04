ONE PROMISE無意效法曾比特 林欣彤低調撐男友Anton

【明報專訊】樂隊ONE PROMISE昨日為新歌《I'll Be Fine》到上水宣傳，吸引逾百「壹步兵」（粉絲暱稱）到商場撐場，各成員的家人，包括陳羿辰（Sora）的太太與13個月大兒子、盧文廸與周天衡的媽媽到場支持外，馮卓然（Anton）女友林欣彤亦現身，在台下化身攝影師影男友，低調曬恩愛。

Anton透露之前與粉絲因疫情關係，多數在網上交流，當時知道一名粉絲患眼疾需要動手術，最近康復後在活動見面相認感高興。他們期望透過音樂分享，為大家帶來正能量和祝福，暗示有可能邀請好友甚至家屬擔任神秘嘉賓，上台合唱炮製驚喜。

提到同門曾比特憑內地歌唱節目《聲生不息》人氣急升，他們表示無意效法，暫時專注香港發展。他們解釋，「朋友都在香港，而且樂隊才剛起步，雖然中間發生過不幸事（Anton患骨枯和確診），但4個人仍然一條心，專注唱好歌、籌備出碟和今年底舉行演唱會。我們希望先在香港扎好根基，其他事沒想太遠，期待疫情盡快過去，大家可以除口罩看騷」。Sora笑言像樂隊名，「承諾」走勻全港各區宣傳，至於會否到大灣區唱歌，之後再考慮。

記者：林蘊兒