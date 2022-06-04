41歲張娜拉月底嫁攝影師

【明報專訊】有「童顏美女」之稱的韓劇《大發不動產》41歲女星張娜拉昨日宣布結婚，嫁給年輕她6歲的攝影師。張娜拉預計本月底與男友拉埋天窗，並強調不是奉子成婚，與準新郎已低調拍拖兩年多，婚後會繼續幕前演出。

文：蘇珮欣

張娜拉昨日在社交網宣布喜訊，稱與男友拍拖兩年多，決定結婚，約定成為彼此的終身伴侶。張娜拉形容男友笑容美麗、心地善良，專心工作的樣子最吸引她，承諾會與準新郎幸福快樂地生活下去。張娜拉不忘感謝粉絲20多年來的支持，稱婚禮結束後，會馬上開拍新戲，現已開始為角色做準備。

去年底開始商討婚事

張娜拉在聲明中表示，另一半並非藝人，深怕對方工作時，會因為她而感到不方便，因此無法透露男方背景，望外界見諒。

不過，昨日有韓媒爆料，張娜拉的男友任職攝影師，兩人曾在電視劇中合作。此外，張娜拉事務所透露，她跟男友及雙方父母，去年底已會面商討婚事。婚禮預計本月底舉行，只招待雙方家人及親友出席。

跟張娜拉同為演員的父親朱虎聲（原名：張然教），昨日接受韓媒訪問，對於女兒即將出嫁大表高興，又給未來女婿很多個好，稱他人品好，雖然來自平凡家庭，卻是大好青年。朱虎聲稱女兒拍拖不久，已帶男友見家長；又稱張娜拉胞兄、《成為王的男人》張誠源前年結婚時，張娜拉的男友及其父母亦有出席婚禮，可見已經融入對方家中，而且關係不錯。

出道逾20年少緋聞

現年41歲的張娜拉，2001年出道，憑韓劇《開朗少女》及《紅豆女之戀》成名。她演而優則唱，憑歌曲《Sweet Dream》紅遍亞洲，跟李孝利、BoA並列為第一代韓流女歌手。張娜拉早年在內地發展，主演電視劇《刁蠻公主》、《刁蠻俏御醫》等，人氣高企。近年她主演的韓劇《皇后的品格》、《VIP》及《大發不動產》均叫好叫座，還帶挈她拿下SBS電視台最優秀演技大獎。張娜拉的緋聞不多，出道以來未曾公開戀情，曾有傳她與《青春紀錄》朴寶劍及《讀取惡心的人們》金南佶拍拖，但均遭她否認。