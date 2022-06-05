擇偶條件要得體 張天賦自爆不擅跳舞拒簽ViuTV

【明報專訊】張天賦（MC）3年前參加ViuTV《全民造星II》奪亞軍，去年簽約華納唱片出道即成為新人王，以一曲《記憶棉》火速走紅。MC昨日接受商台梁泰來主持《星光背後》訪問，稱讀幼稚園已喜歡模仿偶像周杰倫唱歌表演。對於不少人讚他人如其名，唱歌有天賦，他卻以「難聽」來形容於中學階段的歌喉。由自學唱歌到有今天的成績，他坦言花了長時間鍛煉，甚至不停挑戰難度高的歌。

家人反對發歌星夢

MC表示除了3年前病逝的父親外，所有家人都反對他發歌星夢，他視《全民造星II》為人生追夢的最後一擊；不過，最終奪得亞軍後反而拒簽ViuTV入行，他解釋道：「ViuTV接觸我固然是好機會，但衡量要簽合約，最終我想自由度大些讓自己去闖。其次是ViuTV想我組第二隊男團，我不擅跳舞，真的難勝任男團，所以最終拒絕了。」

「鍾意唱歌為何關私生活事？」

MC走紅後爆出與MV女主角鍾卓穎（Ash）與陳濬樺（Santis）行超巿的緋聞，他重申跟她們是普通朋友關係，「朋友不是男仔就是女仔，不明白一張行超巿相，又不是手拖手或攬攬惜惜，亦沒有親密行為，為何牽連到很多幕後大故仔！所以我幾唔舒服」。是否避免跟異性出街？他承認這點好掙扎，明白站在公司或公眾人物立場應盡量避免，但自覺只是普通人，這一刻也不覺自己是偶像，只是鍾意唱歌分享音樂，為何要關私生活事？行得正企得正，為何要避免跟異性出街？

MC重申現階段單身，直認想拍拖，理想對象是長髮及小鳥依人，還要得體，意思是好靚、見得人、言行舉止要有修養。

娛樂組