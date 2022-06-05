鄭俊弘宣布一索得男 何雁詩誕B費盡九牛二虎之力

【明報專訊】鄭俊弘與何雁詩2020年11月註冊結婚，去年補擺婚宴，婚後年半造人成功，昨日宣布BB來了，一索得男。他們各自在社交網分享初為父母的喜悅和感受，透露兩人的愛情結晶品於6月1日出世，取名Asher Douglas Cheng，並上載溫馨合照，由何雁詩好友陳瀅操刀拍攝，相中未見BB面貌，只見新手父母的手一起捧住BB小腳，擺成心形手勢，獲不少圈中好友留言恭賀，陳瀅表示歡迎契仔來到這世界。

何雁詩預產期6月，早有心理準備迎接兒子出世，但近日忙於搬新居，整理BB房，未有時間執拾「走佬袋」，直至兒子出生前一天才記起。

瞓醒穿羊水 吃飽才入院

何雁詩寫道︰「那天一心準備去產檢，怎知一起牀就發現穿了羊水，還跟醫生指示先吃飽才入院分娩。到醫院後經歷一輪陣痛，盆骨快要撕裂般，還好有麻醉師救命；打完針無再痛，立即回魂，還玩了一鋪機。再經觀察一輪，婦產科醫生說是時候了，老公一直在旁替我打氣『you can do this』。費盡九牛二虎之力把寶寶推出來，現在雖說得輕鬆，其實是我身體經歷過最大的挑戰。」

讚B仔擁大眼睛樣子可愛

何雁詩慶幸母子平安，相信新手爸媽必然會遇到挑戰，但也會抱住無比的歡樂和期待，每一天與孩子一起學習。她大讚B仔的樣子可愛，擁有一雙大眼睛，暫時未知似她還是老公，會很愛惜他，只要小朋友健康開心過每一天就好。

鄭俊弘陪產 讚老婆超級英雄

鄭俊弘大感驚喜，因B仔出世比預期早了少少，但兒子身體很強壯，他們一家三口很高興能踏上這段新的旅程，他寫道︰「Asher，你是個好孩子，願你快樂健康成長。爸爸媽媽永遠愛你，保護你和指導你。」他大讚老婆好犀利，是現實生活中的超級英雄！因親眼目睹生產過程，形容為一個令人驚歎及謙卑的經歷，「你是強大的母親。我非常愛你，感謝你為我們付出和犧牲的一切」。

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