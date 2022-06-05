胡杏兒唱到落淚獲「喜愛浪姐」第3名 阿嬌演繹《情書》眼神有戲

【明報專訊】胡杏兒、蔡卓妍（阿Sa）、鍾欣潼（阿嬌）參加內地綜藝節目《乘風破浪3》，新一集30名姐姐在首次團體比賽中分成兩隊八個組合，由那英與寧靜兩名師姐帶領對戰，分別進行「唱show」、「唱演」、「跳唱」、「唱樂」4輪對抗賽。胡杏兒與譚維維、黃奕、張歆藝以「唱演舞台」形式合唱《你不要擔心》，她很快投入唱到落淚。她們的演出以最高分勝出，胡杏兒還成為觀眾投選「最喜愛浪姐」第3名。

胡杏兒本想以唱跳開始，後來被譚維維說服以唱演的方式演繹。對於獲觀眾投選「最喜愛浪姐」第3名，她感到意外，覺得未必所有觀眾認識她，可能是過往的演出作品起了很大作用，感激現場觀眾讓她繼續留下來。

阿Sa成隊友「開心果」

阿Sa的一組演繹歌曲《要你管》，編舞時加入長光管道具令難度升級，阿Sa練習之餘，也為同組的姐姐加油，被阿雅讚是團中的「開心果」。正式演出時，阿Sa霸氣十足，rap的表現更令人驚喜。經過4輪比賽，阿Sa組以562票比427票戰勝吳莫愁組。阿嬌則與寧靜、趙櫻子以舞台劇形式演繹張學友經典作品《情書》，將原本帶有傷感的歌曲，以舞台劇的方式重新詮釋，展現出對青春年華的追憶和對美好時光的懷念。唱至副歌部分時，阿嬌以深情的眼神與寧靜對望，被不少網民讚「眼神有戲」。

娛樂組

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