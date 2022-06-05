《尋人記II》 昔日村校學生重逢 主任驚喜現身派校章

【明報專訊】方東昇與黃曉瑩、李曉欣及黃靖婷主持無綫節目《尋人記II》前晚播第6集，探討「細路讀書」問題，攝製隊鎖定1990年《新聞透視》採訪的下白泥村公立學校，尋找到當年4名學生阿鳳、芬女、興兒及安仔。當年下白泥村校雖只有40人，設施簡陋兼教師人手不足，但學生開心，家長放心。通山跑的小朋友，還要落田幫手種菜，充滿歡笑聲，是村校孩童獨有的快樂回憶。

下白泥村校已於1997年停辦，加上昔日受訪人數眾多，尋人之旅繼續「一波多折」。幸好黃曉瑩認出2013年採訪過的下白泥村民杜錫譽，靠對方幫忙聯絡昔日新聞主角。阿鳳、芬女、興兒及安仔回顧村校歲月，為村校出身自豪，又指村校有三大好處，因每班最多只有11人，要考到10名之內輕而易舉；第二是「不怕蟲、不怕污糟、不怕曬」；第三是學到不少實用知識。阿鳳說：「蛇蟲鼠蟻見得多，𠵱家有些小朋友入來會『指羊為馬』，但我哋識分。」

最感人環節是村校主任陳本文在攝製隊安排下驚喜現身，除叫得出學生中文全名，還派發校章，令芬女等好感動。陳主任坦言在下白泥教書，是33年教學生涯最開心時光，「學生淳樸好多，又可能學生人數少，知道他們性格，照顧都容易些」。網民覺得好有愛，又讚方東昇金句「人哋嚟影日落，我哋嚟搵人嘅下落」。

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