續集《獨行俠》勢成湯告魯斯票房巔峰 《壯志凌雲》掀重溫潮 熱爆串流平台

36年前的《壯志凌雲》奠定湯告魯斯一線紅星地位，想不到續集《壯志凌雲：獨行俠》亦成為他在美國的最佳票房。

【明報專訊】湯告魯斯（Tom Cruise）下月將迎來60大壽，卻寫下事業新一頁，他主演的《壯志凌雲：獨行俠》繼刷新陣亡將士紀念日檔期最高票房及個人最佳開畫紀錄後，由於本周沒其他強勁對手，美媒預測，《壯》片料成為湯告魯斯個人在美國的最高票房電影。受續集帶挈，1986年上映的《壯志凌雲》上周亦熱爆串流平台，成為收視冠軍。

6月份在美國上映的大片，除了《壯志凌雲：獨行俠》，就數到《侏羅紀世界：統治霸權》（Jurassic World: Dominion），不過該片要到本月10日才在當地開畫，所以沒強勁對手之下，《壯》片依然獨大。根據boxofficemojo資料，《壯志凌雲：獨行俠》在美國上映7日，累收超過2.05億美元（約16億港元）；美媒按這走勢估算，《壯》片第2個周末，料可收6800萬美元或以上，換句話說該片美國票房可達2.73億美元，比湯告魯斯在當地最高票房作品《強戰世界》2.34億美元為高，亦超越《職業特工隊》系列，勢成為他在美國最叫座的電影。

全球票房近4億美元

《壯志凌雲：獨行俠》暫時在美國本土表現較佳，海外暫收1.85億美元，全球票房貼近4億美元；內地未有映期，俄羅斯市場則被抵制；而韓國延遲至本月22日開畫，難怪為催谷票房，日前宣布湯告魯斯本月18日將飛到當地造勢。

多得《壯志凌雲：獨行俠》報捷，連帶36年前上映的《壯志凌雲》也受惠。《壯志凌雲：獨行俠》除吸引較年長觀衆重新返回戲院外，新舊兩代影迷也似乎掀起重溫上集的熱潮。根據網站Reelgood公開的美國消費者數據顯示，5月26日至6月1日串流平台最多人收看的節目，同時在Paramount+及亞馬遜Prime Video上架的《壯志凌雲》，位列冠軍。Netflix《怪奇物語4》與Disney+《歐比王肯諾比》同樣於5月27日上架，雖然前者聲稱《怪》劇首周收視刷新該台英語節目紀錄，但根據Reelgood資料，卻敗在《星戰》外傳的《歐》劇手下，只能屈居季軍。

第3至10位分別是Paramount+電影《失驚無神闖謎城》（香港將於本月16日上映）、Netflix劇集《依法犯法》及《絕命律師》、Paramount+《超音鼠大電影2》、HBO Max《怪獸與鄧不利多的秘密》、Prime Video《夜空》及Disney+《救難小英雄》。另外，《壯志凌雲》亦在美國iTunes電影榜登頂。

導演推薦邁爾斯泰勒演出

另一方面，《壯志凌雲：獨行俠》導演約瑟夫科辛斯基（Joseph Kosinski）與湯告魯斯自《攻·元2077》後再度合作，不過《壯》片另一重要角色是「獨行俠」麥彼得（湯告魯斯飾）已故戰友「野鵝」尼克中尉的兒子「公雞」畢伯利上尉（邁爾斯泰勒飾）；約瑟夫日前受訪時表示，他跟邁爾斯泰勒（Miles Teller）曾在電影《烈焰雄心》中合作，後者片中跟另一主角佐斯布連（Josh Brolin）也是如父子般的上司下屬關係，所以認為邁爾斯很適合「公雞」一角，因此向湯告魯斯推薦對方。把邁爾斯照片給湯告魯斯過目之前，還為他修圖加了鬍子更貼近角色，結果經試鏡後終得到角色。