尊尼狄普進軍樂壇 伙拍Jeff Beck下月出新專輯

【明報專訊】《魔盜王》男星尊尼狄普（Johnny Depp）控告前妻安柏赫特（Amber Heard）誹謗，獲判勝訴之前他已到英國，連日來客串英國搖滾結他手Jeff Beck的音樂會；本月2日在蓋茨黑德的演出上，Jeff Beck表示，5年前認識尊尼，十分投契，「我們更合作製作了新專輯，我也不知道怎樣發生的，但7月就會推出」。事實上尊尼12歲開始學結他，後來組band並到洛杉磯發展；拆伙後當時其妻Lori Ann Allison介紹他跟《喪盡癲才》尼古拉斯基治（Nicolas Cage）認識，兩人成為朋友，基治提議他拍戲，輾轉介紹他為電影《猛鬼街》試鏡，憑英俊外形，雖然全無演戲經驗，也能演主角的男朋友。尊尼近年亦跟Alice Cooper和 Joe Perry合組搖滾樂隊Hollywood Vampires，不時出騷。另外，他與Jeff Beck周五晚轉到蘇格蘭繼續演出，樂迷見到尊尼出場即大叫「清白、清白」，似乎都十分支持他。

另一方面，安柏赫特被裁定誹謗的文章刊登於《華盛頓郵報》，據悉該文的網上電子版加了編輯備註，點出安柏文中誹謗入罪的3個句子。有傳媒引述法律界人士稱這做法聰明。據美媒報道，有人在拍賣網兜售過去6星期誹謗官司開庭時獲准入內旁聽的手帶，索價500至5000美元不等，並形容為「這是名人文化史的一部分」。