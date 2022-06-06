前夫「關注組」將關閉 ViuTV高層金廣誠致電版主了解

【明報專訊】擁35萬成員的社交網群組「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」版主RC，不滿MIRROR紅館騷購票安排，日前斥主辦單位當鏡粉（粉絲暱稱）水魚、提款機，宣布MIRROR演唱會後永久關閉專頁。有人對此表示支持，亦有人質疑版主藉此攞着數。昨日RC在專頁發文稱宣布關閉專頁當晚，深夜接到ViuTV高層金廣誠電話，向對方說出心聲，欣賞金廣誠正視及聆聽問題，後續如何留待大家觀察。

稱有人出6位數買關注組專頁

RC澄清不是透過這個群組攞着數，其妻已購得實名票；還透露有人想以6位數向他買下群組，他不為所動，「sorry出手太低喇，出5億我就賣啦，我送埋我個個人ac畀你都仲得」。RC強調無意放大事件或分化鏡粉，開專頁至今希望大家開心。最後他說︰「MIRROR 12位成員，如果我有幸造成你哋困擾，我心感抱歉，請你哋好好準備演唱會，唔好令入場嘅觀眾失望，唔好浪費我老婆嘅心機，你張飛真係好難搶㗎。」

姜濤響應粉絲 自由女神像打卡

MIRROR人氣王姜濤上月24日啟程到美國，當地姜糖（粉絲暱稱）為歡迎偶像首次炮製空中應援，當地時間本月5日下午4時至5時，租用飛機在自由女神像上空拉橫額為他打氣。姜濤知悉粉絲心思，往自由女神像前打卡。另外又上載自拍照說放假就是要去玩，逛籃球產品商店，還拍片問好友想要什麼手信，隊友邱傲然及邱士縉都叫他買手信。

娛樂組