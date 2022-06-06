《聲夢2》金永衡被師姐睇好勝出 林君蓮讚「翻版蓮姐」親切

【明報專訊】林君蓮（蓮姐）、潘靜文（Sherman）與孫漢霖（火雞）前晚以師姐師兄身分，帶同西餅現身邵氏錄影廠，為正在綵排的《聲夢傳奇2》學員打氣。3人表示見到廠內搭建四面台，感覺非常壯觀，很期待能跟一班學員有合作機會擦出火花。

Sherman與火雞對29歲的金永衡印象最深，睇好他會勝出。Sherman說：「他把聲好靚，唱歌時表現盞鬼。」火雞笑說：「初初只記得他是年紀最大的學員，聽他唱歌原來幾好聽。」

Sherman稱之前在公司拍片，跟一班學員見過面，發現他們有好多擔心，有跟學員分享她的經驗。蓮姐說：「我發現自己多說話有助開聲，有叫學員要尋找一個方法開聲。」蓮姐獲悉學員趙頌宜（Maggie）被封「翻版蓮姐」，表示要支持對方，「Maggie令我覺得好有親切感，而且唱歌把聲好特別，聽完會記得她」。

Maggie覺得跟蓮姐有點似樣，笑言雙方見面時，一個眼神接觸就有共鳴，「大家好似有種心靈溝通感覺，我都希望跟她傾偈，請教點樣在比賽中突破自己」。學員趙小婷在網上分享唱歌短片，衛蘭留言讚賞，趙小婷稱有鼓勵作用，期待賽事中能跟擔任導師的衛蘭交流，得到對方給予意見。她強調沒因參加比參賽忽略醫科學業，最近還趁學期前提早備課。

記者：鍾一虹