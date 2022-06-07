兩大影帝相隔22年再鬥戲 郭富城吳鎮宇拍《內幕》聯手打大佬

【明報專訊】田啟文監製，麥兆輝執導，影帝級人馬郭富城（城城）、任達華、吳鎮宇，以及方中信、周勵淇（Niki）、湯怡、李靖筠及陳國邦等攜手合作的英皇新片《內幕》，昨日於屯門舉行開鏡禮，陣容鼎盛，老闆楊受成亦到場支持。由於林峯因檔期關係辭演，原本頂替的陳偉霆自覺人生閱歷欠「火候」，該角色最後由吳鎮宇頂上，後者坦言不介意「執三攤」，也不用安慰他，最緊要準時出糧。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

城城表示今次參演新片《內幕》，是繼電影《公元2000》後，相隔22年再跟吳鎮宇合作，之前觀賞了對方主演的《濁水漂流》，演得很好，加上今次有很多新知舊雨聚在一起，所以特別開心。

鎮宇不介意「執三攤」 最緊要糧準

吳鎮宇被指「執三攤」，他表示不介意，「團隊用了很多說話安慰我，但我說不用了，準時出糧就可以。（是否被片酬打動？）不是，主要是組合，上次跟張學友和謝霆鋒合作，今次又跟城城合作，好開心，片酬方面不會太介意」。

片中城城與鎮宇分別飾演律師和警察，兩人由起初不咬弦，到之後成為好友，更聯手打大佬。城城透露將與鎮宇拍攝一場合力打反派的戲分，當中有動作和槍戰戲，希望拍攝順利，一星期內能完成。城城稱角色除了是律師，還是跆拳道教練，要求踢腳高過頭，故現在要努力壓腿。鎮宇自言很輕鬆，因交由替身上陣，不過之前拍了一場奔跑戲，休息了一星期才能回氣，少少受傷也在所難免。

城城端午節一家四口玩腳踏船

談到城城的太太方媛在社交網分享一家四口慶祝端午節的照片，城城稱因女兒想去看龍舟，於是帶女兒到赤柱觀賞龍舟賽事，但到場後比賽已結束，唯有帶女兒去玩腳踏船補數。城城表示疫情下多了時間陪伴女兒成長，現在一放工就會陪女兒去玩。吳鎮宇笑稱小朋友對新事物總是好奇，記得兒子第一次去玩具城，就像鄉下仔出城一樣。

5樓跳落地 任達華要用替身

任達華透露片中飾演財務總監，是危險人物，一開場就死，遭飾演主席的方中信陷害，很悲慘，笑稱戲內戲外都要聽對方話。方中信聞言笑說：「華哥，不要玩啦，你錢又多過我，但不用擔心，我不會問你借錢，最多問你借個單位。」任達華稱開場便要從5樓跳落地，因高了少少，所以用替身。他記起昔日拍劇集《杜心五》時從3樓跳下，本來現場有替身，但身高跟他差很遠，最後決定親自上陣。談到父親節，任達華表示無論如何都會抽時間跟家人吃飯慶祝。方中信稱母親節才是最重要。任達華認同：「父親節的功勞全部歸於母親，因母親辛苦，所以父親節會買花送給太太。」

周勵淇笑兩歲兒子像諧星

Niki表示跟城城飾演情侶，有不少對手戲，但未知有否親熱戲，她笑稱對上一次合作是拍攝對方的音樂電影，至今已相隔10多年。Niki透露之前帶同兩歲兒子到內地工作3個多月，「現在兒子很搞笑，像個諧星。雖然湊小朋友有時是辛苦，但都開心的。（何時追多個？）暫時不敢，要履行電影合約」。湯怡產後首度拍戲，稱有九成戲分都是跟城城合演。至於身分轉變令她心態上亦有變化，之前跟城城合作有時會「騰雞」，但今次淡定很多，還一齊傾湊仔經。

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