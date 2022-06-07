關心妍紅館大合唱賀壽 老公冧爆 鄭秀文壓軸登場送驚喜

【明報專訊】一連兩場《關心妍Jade Kwan"約"20周年演唱會》前晚舉行尾場，關心妍（Jade）5歲女兒楊榮心繼首場在台上打筋斗，前晚更打足6個筋斗，贏得全場掌聲。之後Jade為本月8日48歲生日的老公楊長智製造驚喜，她與女兒率全場大合唱生日歌，在台下看騷的的老公冧爆面紅，母女又大叫「I Love You」，場面溫馨。尾場除繼續邀請當年傳緋聞的蕭正楠任嘉賓，還有鄭秀文（Sammi）驚喜現身，Jade形容邀得Sammi任嘉賓是神蹟。

蕭正楠出場與Jade合唱《特別鳴謝》後，主動提起當年曾傳不和的麥浚龍（Juno），「2002年出道的歌手所餘無幾，只得我、Jade及Juno，不知Juno會否開20周年演唱會？如果開，不知會否請我做嘉賓？」隨後獨唱一曲《接受我》，之後發揮「愛妻號」本色，高呼：「希望翠如今晚可以睇到我的表演。」

蕭正楠想與麥浚龍破冰

Sammi於encore時現身，穿上露背裝大騷背肌，與Jade合唱《上帝早已預備》。Sammi透露是Jade透過共同朋友寫信邀請她，大爆Jade在信中表示今次可能是她最後一個演唱會，Sammi為Jade打氣，「我明白在樂壇20年好艱難，我30年都頂到今日，所以我不放棄，你都不可放棄」。

Jade騷後受訪，稱性感歌衫不用問准老公，因現在瘦了，已沒當年般有睇頭。可會幫蕭正楠與Juno破冰？她說：「我沒Juno聯絡電話，其實同期有Cookies、余文樂及林一峰，都想過邀請他們，但有些不在港，蕭正楠跟我最有回憶，因大家合唱過。（傳過緋聞）以前合唱情歌都會傳緋聞，現在他結了婚有個好家庭，都戥他開心。」

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

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