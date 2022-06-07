被電視台真人騷節目飛出局 林日曦：高層唔OK我

【明報專訊】林日曦昨日在社交平台表示發生了一件不愉快事件，稱不是要控訴什麼，只想圍爐抒發心情而已。他透露某個電視台找他拍攝一個全新真人騷節目，15集要拍4個月，還要花大量私人時間練習和鍛煉，但他都一口答應，因那是他以前很喜歡又放低了很長時間的項目，非常熱血。他為此更改了行程和工作計劃，昨日卻收到他被飛出局的消息，理由是高層不喜歡他。林日曦說︰「我再三向節目組確認是否confirm，他們說confirm後，我更改原先計劃及行程，並承諾會落力配合他們。但半個月後的今天（昨天），剛剛他們跟我說，高層唔OK我，他們的節目會繼續拍攝，但就同我bye bye。」

「錯在自己付出了熱情」

林日曦認為還未簽合約，對方有權不用他，錯在自己付出了熱情，他說︰「電視台有電視台的政策、考慮，我也管不了，我無打算追究亦都無得追究。我只係仰天慨嘆啫，應該可以啩。我好鍾意該idea，真係覺得好熱血，可惜現實比較冷血。」他稱不會看該節目，因怕勾起傷心事。他沒公開電視台名稱，但網民將矛頭指向ViuTV。林日曦回覆傳媒，稱無意投訴或引戰，不打算開名，他只是跟讀者圍爐抒發。

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