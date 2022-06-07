「試當真」辦NFT謝票活動 游學修岑珈其清唱獻「Fo毛」掀高潮

「試當真」成員陳穎欣（左起）、陳苡臻、林家熙、倪安慈與吳家忻在謝票活動分享各人新動向。

許賢（左起）、游學修與蘇致豪跟400名購入NTR的持有人交流。

【明報專訊】網上平台「試當真」早前發行「Trial and Error NTR」NFT系列，為忠實粉絲提供一個支持他們繼續創作的方法，利用NFT的功能，為粉絲提供可以轉售的會籍，擁有「Trial and Error NTR」會籍的粉絲，可享有「試當真」舞台劇優先訂飛等福利。

以NFT做門票 讚優點多

「試當真」主創人游學修、蘇致豪和許賢前晚聯同7名成員陳苡臻、倪安慈、吳家忻、林家熙、岑珈其、陳穎欣及潘宗孝出席「試當真實體謝票場」，答謝一眾購入NTR的持有人（Fo毛）。過去「試當真」謝票場均在網上舉行，前晚首次與約400名Fo毛面對面交流，首創以NFT做門票，游學修指優點甚多，「一來私隱度高，二來可以轉手，稍後舉行舞台劇，關乎到售票網，NFT就像換票證，可以換E-Ticket，不再需要實體門票」。

被問到這是否可以杜絕黃牛？游學修說：「黃牛是令想睇的人要在出面買非法貴飛，NTR的人可以優先免費有最貴飛，確保有得睇，睇不到亦可轉讓。冇買NFT的，有公開售票可以買到。 」

編劇試當真 歡迎任何人投稿

游學修透露頻道將重啟「編劇試當真」，歡迎任何人投稿。游學修和岑珈其在Fo毛熱情要求下，分別獻唱了羅志祥的《精舞門》和《說說》，為全晚掀起高潮。

其他成員分別公布新動向，陳穎欣宣布簽約成「試當真」藝人，林家熙、陳苡臻及倪安慈將首度參演舞台劇《一個舞台上不能接受的吻》；吳家忻將推出新歌。

娛樂組

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