《蜘蛛俠》《毒癮女孩》膺MTV影視獎大贏家 J.Lo當眾約賓艾費力晚餐

【明報專訊】由觀眾投票決定賽果的MTV影視頒獎禮昨日在洛杉磯舉行，去年全球票房勁收18.9億美元（約147.4億港元）的《蜘蛛俠：不戰無歸》，贏得最佳電影及電影演員（湯賀蘭）可謂實至名歸，同片女主角辛蒂雅（Zendaya）憑美劇《毒癮女孩》獲頒最佳電視演員之餘，該劇兼奪最佳劇集等3個獎項，成為今屆大贏家。至於歌影視三棲天后珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez，暱稱J.Lo）包辦最佳歌曲和MTV世代獎，致謝不忘跟未婚夫賓艾費力（Ben Affleck）放閃：「等我回家食飯，今晚7點到。」

MTV影視頒獎禮前年因疫情取消，去年重新舉辦，為支持性別平等，獎項不設男女組別，並由觀眾投票決定得獎名單，充分體現民主和平權精神。今屆獲得最多7項提名的Marvel超級英雄片《蜘蛛俠：不戰無歸》，最終捧走兩個大獎：最佳電影及電影演員，湯賀蘭因故缺席，事先拍片感謝影迷支持。另外，大會邀請「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）負責頒發最佳電影予《蜘蛛俠》，順便宣傳前者聲演彼思動畫《光年正傳》（Lightyear）。

珍妮花趁機宣傳紀錄片

美劇《毒癮女孩》以6項提名緊隨《蜘蛛俠》之後，結果包辦最佳劇集、電視演員（辛蒂雅）、打鬥場面，以及今屆新增最佳性愛場面獎，成為今屆大贏家，辛蒂雅同樣缺席領獎，改由同劇拍檔薛妮史維尼（Sydney Sweeney）上台代領最佳劇集獎座，並發表致謝辭：「我們非常感激每位觀眾的愛與支持。」

珍妮花露柏絲憑《非常巨星揀老公》電影主題曲《On My Way（Marry Me）》獲頒最佳歌曲獎之外，同時獲頒MTV世代獎，表揚她在影視界的傑出成就，並成為家傳戶曉的人物。她上台感謝經理人多年支持，「另外，多謝那些曾在我面前及背後說我不會成功的人，如果沒有你們，我今天不會成功」，說到激動處忍不住伸手拭淚。最後她跟未婚夫賓艾費力說：「賓和其他家人，記得等我回家食飯，今晚7點到。」然後送出飛吻，擺明公然放閃。巧合的是，她的紀錄片《珍妮花露柏絲：人生中場騷》（Halftime）將於本月14日在影視串流平台Netflix上架，正好為新片造勢。

積彼克自嘲無資格得獎

今屆另一焦點、喜劇天才獎落在《逃出魔幻紀：叢林挑機》積彼克（Jack Black）手上。大會請來《尚氣與十環幫傳奇》女星奧卡菲娜（Awkwafina）負責頒獎，積彼克笑言：「喜劇天才？你們在說笑吧？我認為自己無資格得獎，但仍會把獎座攞走。」逗得全場爆笑。

至於「哈仔」丹尼爾域卡夫（Daniel Radcliffe）憑《失驚無神闖謎城》（The Lost City）當選最佳奸角，同樣缺席的他拍片致謝，提到得獎原因，不禁自幽一默，搞笑程度不遜積彼克：「相信大家都知，我的英國口音是扮演奸角的最佳方法。」