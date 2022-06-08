《十八年後2.0》首周收視無驚喜 陳山聰：好嘢一定有人睇

【明報專訊】陳山聰、譚俊彥等昨日為無綫劇《十八年後的終極告白2.0》宣傳。對於該劇首周的直播平均收視14.7點（觀眾人數約96萬），兩人均表示口碑勝於一切，預告之後劇情緊湊，有信心收視愈來愈好。

譚俊彥：收視有上升空間

陳山聰表示聽到口碑OK，只是很多人回家上網睇才拖低直播收視，「不需要失望，只是播出一周，之後劇情推進得很快，會陸續有人死，更緊湊和有追看性。現在真心覺得收視對演員不是最重要，口碑好緊要，只要好嘢一定有人睇」。譚俊彥從內地趕返港幫手宣傳，對收視可感失望？他稱首播跨平台收視有18.2點，仍有上升空間，「這個星期才開始緊張，因到了追兇劇情，我開始有戲做」。

兩人拿着童年照大談兒女經，陳山聰稱兒時十分百厭，試過差錯腳落坑渠被卡住，又試過頭冚爆魚缸縫10針留疤痕，現在最擔心是兒子Jaco似他一樣百厭，前日才坐在玩具車失平衡、頭部撞向電視櫃爆喊。譚俊彥表示疫情下很久沒見父親狄龍，因父親深居簡出，他就想出妙計望能多見父親，就是送了一架單車給女兒，然後着女兒叫爺爺教她踩單車，「我也是公公教踩單車，這樣傳承下去幾好，又可增進爺孫感情」。

龔嘉欣：自問做到應有水準

龔嘉欣表示忙於準備新劇《靈氣逼人》，沒留意收視，亦不會失望，每晚會抽時間看自己的演出作檢討，認為演員控制不到收視，自問做到應有水準，配音時被角色感動到喊，出來效果覺得十分滿意。

記者：林祖傑