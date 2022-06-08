計劃為女兒辦嫁妝 毛舜筠想抱孫 許廷鏗再否認與女助手同居

【明報專訊】毛舜筠、余德丞、許廷鏗及劉沛蘅昨日到荃灣為珠寶店擔任開幕嘉賓，獲安排戴5卡鑽戒的毛舜筠表示經常買珠寶送贈女兒。是否為兩女兒買定嫁妝？她漏口風說正計劃為其中一個女兒辦嫁妝，「女兒不許我講，待她認為啱時間才跟大家分享」。她表示最緊要女兒開心，就算榮升外婆也沒所謂，因早前在電影《死屍死時四十四》已演過外婆，「戲中幾歲大的小演員叫我婆婆，初時我不懂反應，但之後聽多幾次就冧到暈，發現自己的心態開始慢慢轉變」。

早前傳許廷鏗與女助手Bonnie相戀同居，他再次澄清對方是其經理人，關係一直非常密切，但只是親密戰友和好伙伴，並非情侶，他笑說：「她也有屋企人，我點交代？」

余德丞任商台主持感激Do姐

余德丞早前獲YouTuber邀請為網上節目拍試食片，疑餐廳老闆不甘被踩，發文稱會以法律途徑追究。問到有否擔心？他不欲多談，只說：「有看我的片，會知我喜歡分享鍾意的食物。其實食嘢好個人口味，是主觀感受。」

余德丞表示有開心事分享，就是已過了試用期，前日正式成為商台節目《口水多過浪花》主持，他說：「感激Do姐（鄭裕玲）給我及格，她是很好的前輩，之前合作已感覺特別投緣。」

記者：林祖傑