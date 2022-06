Netflix節目巡禮 《今際之國的有栖2》劇照首曝光 《殭屍校園》趙怡賢宣布拍續集

next

【明報專訊】影視串流平台Netflix一連5日舉行網上節目巡禮,前日率先介紹今年上架的重頭劇集,包括今年初推出的韓劇《殭屍校園》,正式宣布開拍續集;日劇《今際之國的有栖》第2季亦首度公開主角山崎賢人與土屋太鳳劇照。至於萬眾期待的新劇《睡魔》(The Sandman)、《海賊王》(One Piece)及《生化危機》(Resident Evil)等,各有不同消息或預告片公布,令粉絲應接不暇。

改編自同名網絡漫畫的韓劇《殭屍校園》,講述某中學因喪屍病毒擴散而被封鎖,等待救援的學生如何掙扎求生的驚慄故事。首季倖存的學生李青山(尹燦榮飾)、南溫召(朴持厚飾)、李秀赫(羅門飾)與班長崔南拉(趙怡賢飾)前日拍片宣布推出第2季的喜訊,有眼利的網民發現他們穿著校服跟上季並不相同,令人好奇續集的故事走向。導演李在奎今年初接受韓媒訪問時表示:「如果第一季是人類的求生記,第2季可能是殭屍的生存方式。」

同樣改編漫畫的新劇包括《今際之國的有栖》第2季、《睡魔》和《海賊王》,前者定於12月上架,首批劇照昨日曝光,只見山崎賢人與土屋太鳳頸上掛着古怪的發光裝置,神情驚慌,估計二人參與今季的死亡遊戲,難度勢必大幅上升。

《睡魔》8月首播 預告曝光

《睡魔》將於8月5日首播,最新預告片段可見《情迷祖莉亞》男星湯史杜烈治(Tom Sturridge)扮演主角Dream,能夠統治夢境與凡人清醒後所在的世界,官方亦公布《星球大戰》馬克漢米爾(Mark Hamill)將會聲演配角「南瓜頭」Merv Pumpkinhead。

在《海賊王》飾演主角「路飛」的《誰殺了莎拉》男星伊納基高代(Inaki Godoy),拍片介紹劇中多艘海盜船如「前進號」的搭建過程,全部跟足漫畫以實物原大方式製作。

《愛登士家庭》外傳出先導預告片

其他重頭劇包括改編同名電玩的《生化危機》,將於7月14日上架,前日公開最新預告片,收錄更多喪屍與怪物襲擊人類的場面;故事分開兩條時間軸,一是2022年兩姊妹Jade和Billie跟隨父親搬到新浣熊市生活,表面看似平靜,其實暗藏殺機;另一是2036年全球遭受神秘病毒入侵,人類拚死反抗。

《愛麗絲夢遊仙境》鬼才導演添布頓(Tim Burton)監製兼執導《愛登士家庭》外傳劇集《Wednesday》,將於今年底開播,從30秒長先導預告片可見,《鐵甲奇俠3》女星珍娜奧蒂嘉(Jenna Ortega)扮演愛登士女兒Wednesday,只見她在束辮子然後步向鏡頭前,跟「怪手」Thing一起打拍子,影像雖然短小,卻重塑了經典。

《忘形水》金像導演監製恐怖劇

《忘形水》金像導演基拉莫狄多路(Guillermo del Toro)監製恐怖單元劇《Cabinet of Curiosities》,籌備多年終於在今年下半年推出,全季收錄8個短篇故事,請來「榮恩」路柏格連(Rupert Grint)、《盜墓迷城》蘇菲亞波提拉(Sofia Boutella)等演出,單看預告片已令人毛骨悚然。

其他新劇消息還有《鹿角男孩》(Sweet Tooth)第2季剛於新西蘭完成拍攝工作。《命運航班》(Manifest)第4季共分10集,將會分成上下兩部分推出。至於《太陽召喚2》(Shadow And Bone 2)、《修女戰士2》(Warrior Nun 2)及《Fate:魔法學園傳奇2》(Fate: The Winx Saga 2)均未有確實播放日期。暫時已知的是《雨傘學院》(The Umbrella Academy)第3季定於本月22日上架,《致命鑰匙》(Locke and Key)第3季也是最後一季,將於8月10日開播。