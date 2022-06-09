被虐打無受傷 陳靜讚何華超憐香惜玉

【明報專訊】陳靜（DaDa）與何華超合演新片《被消失的凶案》，戲中飾演夫妻，講述他們帶着8歲兒子同住100呎劏房，經常發生家暴，拍攝時互替對方辛苦。何華超稱DaDa演繹被打和掙扎時，又要做到壓抑的表情，相當不簡單。DaDa敬佩何華超帶傷上陣，忍痛拍打戲。何華超解釋，「有場戲講我被林雪追債，拍到中途覺得右胸好痛，堅持拍到收工才入院，醫生話我兩條肋骨斷裂了，休息了一個多月」。DaDa自覺拍動作戲有瘀傷在所難免，大讚對手懂得憐香惜玉，「他用力拿揑得好好，不會打傷我，只令我有被打感覺」。

何華超笑言今次只用拳頭跟DaDa「親熱」，反而與梁敏儀、林寶玉、湯沛宜分別有「愛情動作戲」。DaDa發現近期常演被男人虐打角色，希望下次有機會打男人，在新片嘗試演8歲小孩的媽媽，感覺得意。她笑說：「個童星好聰明，大家好快就有默契，不知我將來拍戲，合作的童星會不會愈來愈年長呢？」

DaDa與洪天明也有感情線，原安排二人拍攝一場轟烈牀戲，最後刪走了。DaDa憶述與導演和天明傾劇本時，認同這段感情不注重肉體，但拍到後期，臨時共識加一幕親嘴戲，「想交代帶出浪漫感覺，我和天明覺得ok就做」。DaDa期盼在演戲方面有更多挑戰，祈求疫情盡快過去，幾部已拍的電影能上映。

化妝、髮型：Kayte Fung（陳靜）

記者：鍾一虹