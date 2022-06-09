《怪奇物語》雄霸Netflix收視頭4位

【明報專訊】影視串流平台Netflix昨日公布5月30日至6月5日收視；美莉布朗（Millie Bobby Brown）主演的《怪奇物語4》上半部，以3.35億觀看小時蟬聯英語節目冠軍，第1至3季亦上榜，位列第2至第4。《怪奇物語4》首播上架3天，已錄得2.87億觀看時數，刷新Netflix最佳首周紀錄。目前上架10天，更躍升至歷來最高收視英語節目第3位，距離Netflix計算標準首28天，尚有18日時間，相信《怪奇物語4》觀看時數會進一步攀升。

「美國隊長」藉首映機會行善

《怪奇物語4》上月只播出上半部分，餘下兩集將於7月1日上架，有粉絲疑惑第5季即最後一季，Netflix會否因第4季收視高開而改變播放策略，例如改為每周上架1集。Netflix美加管理劇集的Peter Friedlander向傳媒表示，觀衆習慣了之前《怪奇物語》的播放模式，若改為每周1集，相信他們會感失望。

另一方面，Netflix本周一連5日舉行網上節目巡禮，昨日繼續發放新片資訊，包括金像影后查莉絲花朗（Charlize Theron）伙拍《黑殺令》女星嘉莉華盛頓（Kerry Washington）主演的魔幻新片《善惡魔法學院》（The School for Good & Evil），預計今秋上架，昨日發放先導預告。該片由《凸務Madam》導演保羅菲（Paul Feig）執導，最近憑《奇異女俠玩救宇宙》大受注目的楊紫瓊亦有份演出。《星聲夢裡人》賴恩哥斯寧（Ryan Gosling）伙拍「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）主演的《灰影人》（The Gray Man），由《復仇者聯盟4：終局之戰》羅素兄弟執導，下月22日上架，昨日亦發布最新片段。「美國隊長」基斯更與幫助兒童癌症病患的慈善機構合作，只要捐款就有機會陪伴基斯出席《灰影人》首映禮。